Am 25. März wird der Neubau der Schulanlage im Oltner Kleinholzquartier in zwei Varianten dem Gemeindeparlament unterbreitet; am 13. Juni wäre die Volksabstimmung geplant, damit die Anlage auf das Schuljahr 2024/25 hin eröffnet werden kann. Der Stadtrat schlägt dem Parlament eine Variantenabstimmung an der Urne vor und favorisiert dabei die Variante mit Dreifachturnhalle.