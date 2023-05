Olten Nach Einbruch in Einfamilienhaus: Polizei nimmt zwei Tatverdächtige fest In der Nacht auf Samstag hat die Kantonspolizei Solothurn in Olten zwei mutmassliche Einbrecher angehalten. Diese werden verdächtigt, einen Einbruch in ein Einfamilienhaus begangen zu haben. Die beiden Algerier wurden für weitere Ermittlungen vorläufig festgenommen.

Zwei mutmassliche Einbrecher angehalten Am Samstagmorgen, , kurz nach Mitternacht, wurde der Kantonspolizei gemeldet, dass am Rötzmattweg in Olten gerade in ein Einfamilienhaus eingebrochen worden sei.

Unverzüglich leitete die Kantonspolizei Solothurn mit mehreren Patrouillen eine Fahndung ein. Im Verlauf dieser Fahndung konnte eine Polizeipatrouille zwei Männer anhalten, die sich verdächtig verhielten. Die beiden Algerier wurden für weitere Ermittlungen vorläufig festgenommen. (luk)

