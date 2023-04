Olten Mutmasslicher Dieb gefasst - Polizei ruft dazu auf, achtsam zu sein Dank einem Hinweis aus der Bevölkerung ist es der Kantonspolizei Solothurn am Samstag gelungen, in Olten einen mutmasslichen Dieb anzuhalten. Dieser wurde für weitere Ermittlungen vorläufig festgenommen.

Am Samstag meldete eine Bürgerin um 16.20 Uhr, zwei unbekannte Männer, die im Quartier beim Mammutweg in Olten in fremde Gärten gingen und vermutlich ein Fahrrad gestohlen hätten.

Die Polizei warnt die Bürger, es seien viele Diebe unterwegs. Keystone

Es rückten mehrere Patrouillen aus und leiteten eine Fahndung ein. Dabei gelang es schliesslich, einen der Männer anzuhalten. Der 17-jährige Algerier wurde für weitere Ermittlungen vorläufig festgenommen.

Melden Sie verdächtige Beobachtungen umgehend der Polizei

Vermehrt erreichen die Kantonspolizei Solothurn Meldungen zu Einschleichdiebstählen (Zutritt mittels unverschlossener Türen oder Fenster) oder Diebstählen aus unverschlossenen Fahrzeugen.

So schützen Sie sich:

Schliessen Sie Ihr Fahrzeug oder Ihr Zuhause immer ab – auch bei kurzen Abwesenheiten. Verschliessen Sie Fenster, Balkon-, Terrassen- und Kellertüren – gekippte Fenster sind offene Fenster

Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge feststellt, sollte dies unverzüglich via Notrufnummer 112 oder 117 der Polizei melden. (has)