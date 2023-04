Olten Mann wird von mehreren Personen verprügelt und verletzt – Polizei sucht Zeugen In Olten ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein Mann angegriffen worden. Involviert waren mehrere Täter. Der angegriffene Mann ist verletzt worden.

In der Nacht auf den Ostersonntag um circa 3.20 Uhr wurde ein Mann an der Frohburgstrasse in Olten, im Bereich des Stadttheaters, von mehreren Personen tätlich angegriffen. Das teilt die Kantonspolizei Solothurn am Dienstag mit. Dabei habe sich das Opfer Verletzungen zugezogen. Der Mann wurde ins Spital eingewiesen.

Die Polizei hat Ermittlungen zu den Umständen, dem Hergang und zur Täterschaft aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen. (mgt)