Olten Mann wird tätlich angegriffen – die Polizei sucht Zeugen In der Nacht auf Donnerstag haben drei unbekannte Täter im Bereich der Bahnhofunterführung in Olten einen Mann tätlich angegriffen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Am Donnerstag meldete sich eine Person mit sichtbaren Verletzungen bei der Polizei. Der Mann gab an, dass er am Mittwochabend um zirka 23.25 Uhr, im Bereich der Bahnhofunterführung in Olten von drei ihm unbekannten Männern tätlich angegriffen wurde. Die Täter flüchteten nach dem Vorfall in unbekannte Richtung.

Bei den mutmasslichen Tätern handelt es sich um drei Männer im Alter von 19 bis 24 Jahren, alle Typ Südländer und von athletischer Statur. Der schlankeste von den dreien sprach Schweizerdeutsch und trug ein langes Shirt, blaue Jeans, eine Halskette und er hat schwarze Haare. Weitere Details zu den beiden weiteren Beteiligten sind nicht bekannt.

Die Polizei hat Ermittlungen zur Täterschaft aufgenommen und sucht Zeugen

Personen, die Angaben zum Vorfall oder zur Identität der Täter machen können, werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei Solothurn in Olten zu melden, Telefon 062/311*80*80. (kps)