Olten Mann tätlich angegangen und ausgeraubt – die Polizei sucht Zeugen Im Bereich des Bahnhofes ist an der Tannwaldstrasse in Olten am frühen Freitagmorgen ein Mann von zwei Personen tätlich angegriffen, dabei verletzt und ausgeraubt worden, wie die Polizei des Kanton Solothurn mitteilt. Zur Ermittlung der Täterschaft sucht die Polizei Zeugen.

Wie die Polizei des Kanton Solothurn in ihrer Mitteilung schreibt, wurde ein Mann an der Tannwaldstrass im Bereich des Bahnhofese in Olten in der Nacht auf Freitag kurz vor 3 Uhr von zwei Personen tätlich angegriffen. Dabei wurde das Opfer verletzt, was eine ärztliche Kontrolle nach sich zog.

Die beiden mutmasslichen Täter – ein Mann und eine Frau -nahmen dem Mann eine Bauchtasche ab und flüchteten in Richtung Bahnhofunterführung.

Die Täter verletzten den Mann beim Überfall. Symbolbild: zvg

Das Signalement der beiden Unbekannten wird wie folgt beschrieben: Die Frau ist schlank, zirka 160 – 170 Zentimeter gross und hat schwarze Haare

Der Mann ist zirka 180 – 190 Zentimeter gross und hat kurze dunkle Haare

Die Polizei hat Ermittlungen zu den Umständen, dem Hergang und zur Täterschaft aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen. Personen, welche den Vorfall beobachtet haben, oder Angaben zur Täterschaft machen können, werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei Solothurn in Olten zu melden, Telefon 062 311 80 80. (cam)