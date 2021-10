Olten Mann greift Passantin mit Messer an Beim McDonald's in Olten hat ein Mann am Samstagnachmittag eine Frau mit einem Messer angegriffen. Die Polizei hat den mutmasslichen Täter vorläufig festgenommen.

Der Vorfall ereignete sich kurz nach 17 Uhr im Bereich vom McDonald's an der Kirchgasse in Olten. Die Frau blieb beim Angriff unverletzt. Die Polizei hat den mutmasslichen Täter, einen 40-jährigen Bulgaren, für weitere Ermittlungen vorläufig festgenommen.

Die Polizei und die Staatsanwaltschaft Kanton Solothurn haben unverzüglich Ermittlungen zum Hergang und den Umständen aufgenommen und suchen in diesem Zusammenhang Zeugen, heisst es in einer Mitteilung. Personen, die Angaben zu diesem Vorfall machen können, werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei Solothurn in Olten zu melden (Telefon 062 311 80 80).