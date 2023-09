Olten Lesemarathon mit Texten von Franz Hohler zu Ehren seines 80. Geburtstags: Der Schriftsteller liest auch selbst mit 42 Stunden lang werden an diesem Wochenende Texte von Franz Hohler gelesen. Dies im Halbstundentakt von bekannten und unbekannten Personen, auf verschiedenen Bühnen in Olten oder online gestreamt von Orten auch ausserhalb der Stadt.

Franz Hohler wird beim Lesemarathon am Freitagabend ebenfalls vorlesen, dies im Lokal Literatur & Bühne an der Leberngasse zwischen 20 und 22 Uhr. Bild: Bruno Kissling

Der Lesemarathon am Wochenende vom 22. bis zum 24. September ist einer der Höhepunkte der diesjährigen Feierlichkeiten zu Ehren von Franz Hohler, der Anfang März 80 Jahre alt wurde. 42 Stunden dauert die Sache, zwei Personen lesen pro Stunde, zwei Stunden lang wird eine Bühne oder ein Ort bespielt. Insgesamt sind 17 öffentliche Schauplätze mit Lesungen im Programm und weitere 26 Räume, die privat und nur mittels Stream zugänglich sind.

Bekannteste Vorleser und Vorleserinnen sind etwa der Musiker Chris Fasler, der Verleger Patrick Frey, der Schriftsteller Rolf Lappert oder der Kabarettist Kilian Ziegler. Daneben lesen weniger namhafte, aber nicht minder grosse Hohler-Fans ihre Lieblingstexte vor.

Der Startschuss fällt am Freitag, 22. September, um 18 Uhr im Historischen Museum Olten. Danach geht es zur Literatur & Bühne vom Knapp-Verlag, wo Franz Hohler selbst die erste Bühne eröffnen wird. Hohler wird im Übrigen als Einziger nicht seine eigenen, sondern Texte seiner Lieblingsschriftstellerinnen und Lieblingsschriftsteller vorlesen. Anschliessend geht es direkt weiter zum Innenhof 1899 hinter dem Bahnhof Olten.

Nachts wird aus der «Nachtwache» gelesen, morgens aus verschiedenen Bäckereien, privat im Wald, im Klostergarten, im Bus Nr. 505 des Busbetriebs Olten Gösgen Gäu oder in der Galicia Bar sowie an weiteren Kunst- und Kulturorten. Auch Nachteulen kommen auf ihre Rechnung: Der Lesefluss wird auch nachts nicht unterbrochen.

Lesemarathon lässt sich online verfolgen

Zuhören und zuschauen kann man 42 Stunden lang durchgehend online per Streaming-Link. Dieser wird kurz vor Veranstaltungsbeginn freigeschaltet auf franzundhohler.ch. Einige Orte haben Platz für Publikum. Andere Slots können nur online verfolgt werden.

Die Vermittlerin des Historischen Museums Olten, Margarete Polus, und die Kunstvermittlerin Claudia Waldner vom Kunstmuseum Olten haben gemeinsam ein grosses Programm zusammengestellt. «Die Wortkunst von Franz Hohler schafft in diesem Projekt einen verbindenden Faden zwischen Menschen, die sich nicht kennen und sich an verschiedenen Orten befinden. Wir tragen damit ein Stück der Ausstellungen hinaus in die Stadt, in die Natur oder an Arbeitsorte und von dort zum Publikum oder digital direkt nach Hause», lässt sich Waldner in einer Mitteilung zitieren.

Zum Schlussspurt wird nach 41 Stunden am Sonntag, 24. September, von 11 bis 12 Uhr im Kunstmuseum angesetzt. Dort liest das Schauspielduo Elisabeth Hart und Rhaban Straumann Hohlers neue Theater-Miniatur «Das Zugsunglück». (otr)