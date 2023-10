Olten Konzert-Location, Prüfungssaal oder Messestandort: Die Friedenskirche soll geteilt werden Wegen der schwindenden Finanzen der evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Olten hat ein Workshop zur Zukunft des Gotteshauses stattgefunden.

Die Friedenskirche in Olten soll künftig auch für andere Anlässe genutzt werden. Bild: Patrick Lüthy

Die Finanzen der evangelisch-reformierten Kirche Olten schwinden – daher wurde das Projekt «Zukunftskirche Olten» gestartet, mit dem in unterschiedlichen Bereichen die Kirche fit für die Zukunft gemacht werden soll. Ein grosser Kostenfaktor im Bereich Immobilien ist die Oltner Friedenskirche. Auf Einladung der Verantwortlichen der Kirchgemeinde haben sich kürzlich diverse Entscheidungsträger vom Stadtrat, den städtischen Behörden bis zu diversen Kommissionen in der Friedenskirche getroffen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Johannes Stückelberger von der Universität Bern hat den Anlass als Experte moderiert. Anliegen, Wünsche und Ideen seien geteilt und bereits ausgearbeitete Plankonzepte vermittelt worden. Ein wichtiges Thema sei die bessere Ausnutzung des grossen Kirchenraumes gewesen.

Nutzung durch andere Parteien

Allgemein favorisiere man die Co-Nutzung der Friedenskirche durch verschiedene Gruppen und Interessierte zusammen mit der Kirchgemeinde. «Wünschenswert wären sanfte bauliche Veränderungen, die den Kirchenraum als solchen würdigen und in seiner Funktion beleben könnten.» Allerdings brauche es dafür Interessierte, die helfen, die finanzielle Last zu tragen.

Die Denkmalpflege und die Altstadtkommission seien für eine konstruktive Zusammenarbeit mit der Kirchengemeinde motiviert und dankbar für den frühen Beizug im Prozessablauf. Der Stadtrat sehe aktuell keine aktive Teilnahme, sei dem Prozess jedoch wohlwollend gesinnt und hoffe auf eine Aufwertung der rechten Stadtseite durch eine breitere Nutzung der Friedenskirche. «Eine Überprüfung für mögliche Mitverwendung durch die Stadt wurde durch die anwesenden Stadträte und Stadträtinnen zugesagt.»

Der Quartierverein rechtes Aareufer Olten, die Kirchenmitglieder und allenfalls Vertreterinnen und Vertreter der römisch-katholischen Kirche sollen in einem weiteren Schritt einbezogen werden. Zudem gelte es, Interessierte zu gewinnen, die die Kirchenräumlichkeiten mitnutzen könnten. Ohne Kirchenbänke wären Tanztage, Messen, Flohmärkte, Kunstausstellungen und sogar Prüfungen oder Kongresse denkbar, schreibt die Kirchgemeinde. Die Nutzung als Konzert- und Vortragsraum oder Aula wäre durch flexible Bestuhlung genauso möglich wie für einen Gottesdienst. (otr)