Freibad Olten Kleinkind nach Badeunfall in kritischem Zustand mit Rega ins Spital geflogen – die Polizei sucht nun Zeugen Ein Kleinkind verunfallte am Samstagnachmittag in der Badi in Olten. Es musst mit einem Rettungshelikopter der Rega ins Spital gebracht werden.

Ein Kleinkind verunfallte am Samstagnachmittag in der Badi Olten beim Auffangbecken der Rutschbahnen. Symbolbild: Sébastian Lavoyer

Ein Kleinkind musste in kritischem Zustand am Samstagnachmittag mit einem Rettungshelikopter der Rega ins Spital geflogen werden, wie die Kantonspolizei Solothurn mitteilt. Der Grund dafür ist ein Unfall in der Badi Olten. Kurz vor 15:45 Uhr am Samstagnachmittag bemerkten anwesende Gäste das Kind im Auffangbecken bei der Rutschbahn. Sie leisteten erste Hilfe und verständigten den Rettungsdienst.

Wie die Polizei am Sonntagmorgen auf Anfrage mitteilt, befindet sich das Kind weiterhin in kritischem Zustand.

Neben dem Rega-Helikopter standen laut der Mitteilung der Kantonspolizei ein Notfallarzt, mehrere Ambulanzen und Polizeipatrouillen im Einsatz. Die Polizei klärt nun die genauen Umstände des Unfalls ab und sucht Zeugen, welche sachdienliche Angaben zum Ereignis und zum Unfallhergang machen können. Sie bittet diese sich mit der Kantonspolizei Solothurn in Olten unter folgender Nummer in Verbindung zu setzen: Telefon 062 311 80 80.