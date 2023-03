Olten Keine Studie, wie hoch die Unterhaltskosten für Gebäude und Reinigung im Werkhof sind Die FDP regte eine Analyse der Kostenstrukturen im Facility Management der Stadt Olten an. Das Anliegen fiel im Gemeindeparlament aber klar durch.

Der Werkhof in Olten wird nicht einer Analyse unterzogen. Bruno Kissling

Eine professionelle und unabhängige Beratungsfirma soll die Kostenstrukturen im Bereich Facility Management mit einer Studie bestimmen, also im Unterhalt von Gebäuden der Stadt und der Reinigung, dedm Bereich des Werkhofs. Dies forderte die FDP in einem Auftrag. Sie wollte so erfahren, ob es nicht günstiger wäre, gewisse Aufgaben an eine externe Firma auszulagern.

Weder Stadtrat noch Parlament hatten dafür aber Musikgehör: Der Vorstoss wurde von allen Fraktionen ausser der FDP abgelehnt. Man machte Qualitätseinbussen, schlechtere Löhne fürs Personal oder die teure Studie dafür geltend – sie hätte laut Baudirektorin Marion Rauber rund 50'000 Franken gekostet. (fmu)