Olten Junger Mann auf Stationsstrasse bedroht und ausgeraubt – die Polizei sucht Zeugen In Olten ist am Montagnachmittag ein junger Mann von zwei unbekannten Männern bedroht und ausgeraubt worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Symbolbild Kantonspolizei. kps

Wie die Kantonspolizei Solothurn mitteilt, wurde der junge Mann am Montag, 8. August, zwischen 13.15 und 13.30 Uhr auf der Stationsstrasse in Olten von zwei unbekannten Männern angesprochen. Im weiteren Verlauf schlugen und bedrohten sie das Opfer. Schliesslich entwendeten die Täter dem jungen Mann das Portemonnaie und flüchteten in Richtung Hausmattrain. Eine sofortige Fahndung durch mehrere Polizeipatrouillen verlief ohne Erfolg.

Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen des Vorfalls. Nach Angaben der Kantonspolizei sind die beiden Täter zwischen 30 und 40 Jahre alt, zirka 180 cm gross und schlank. Beide trugen ein kurzärmliges schwarzes T-Shirt. Einer trug eine hellblaue Jeanshose, der andere trug eine kurze Hose. Beide sprachen gebrochen Deutsch.

Wer den Vorfall beobachtet hat oder Angaben zur Täterschaft machen können, ist gebeten, sich mit der Kantonspolizei in Olten in Verbindung zu setzen. Telefon: 062 311 80 80. (mgt)