Olten Joel Löpfe wird neuer Zivilschutzkommandant Die Stadt gibt die Nachfolge von Franco Giori im Amt des Zivilschutzkommandanten bekannt. Es ist der Trimbacher Joel Löpfe.

Joel Löpfe Stadt Olten

mma

Joel Löpfe aus Trimbach wird im kommenden November das Kommando der Regionalen Zivilschutzorganisation Olten übernehmen, melldet die Stadt Olten in einer Mitteilung am Dienstag. Der Regionalen Zivilschutzorganisation gehören zwölf Gemeinden an. Löpfe wird die Nachfolge von Franco Giori übernehmen, welcher pensioniert wird. Auch an Löpfe geht die Position des Stabschefs des regionalen Führungsstabs. Der Trimbacher sei von einer Findungskommission bestehend aus Vertretern verschiedener Gemeinden dem Oltner Stadtrat zur Anstellung vorgeschlagen worden, schreibt die Stadt.

Die Stadt stellt den neuen Zivilschutzkommandanten wie folgt vor: