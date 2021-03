Olten Jan Hostettler und Aline Zeltner stellen im Kunstverein Olten aus Der Kunstverein Olten zeigt in einer weiteren Doppelausstellung noch bis zum 2. Mai 2021 Werke der Künstlerin Aline Zeltner und des Künstlers Jan Hostettler.

Aline Zeltner (*1980 Biel) lebt und arbeitet in Basel. 2011 hat sie den Master in Fine Arts an der Hochschule für Gestaltung und Kunst in Basel abgeschlossen. 2019 erhielt sie den Förderpreis des Kantons Solothurn. Ihre Arbeiten waren in zahlreichen Gruppen- und Einzelausstellungen in der Schweiz und im Ausland zu sehen und finden sich in den Sammlungen der Städte Basel und Biel, der Kantone Bern und Solothurn, der Fachhochschule Nordwestschweiz sowie in privaten Sammlungen.

Jan Hostettler (*1988 Solothurn) aufgewachsen bei Solothurn, studierte Bildende Kunst an der Hochschule für Gestaltung und Kunst in Basel. Er lebt mit seiner Familie in Basel. Seine Arbeiten sind regelmässig in Einzel- und Gruppenausstellungen im In- und Ausland zu sehen und wurden bereits mehrfach ausgezeichnet. Darunter 2014 mit dem Auszeichnungspreis des Kunstvereins & der Stadt Solothurn sowie dem Förderpreis für Bildende Kunst des Kantons Solothurn.

Die gezeigten Werkserien der beiden künstlerischen Positionen lassen die individuellen künstlerischen Gestaltungsstrategien erahnen und einzigartige Artefakte ihrer Kunstproduktion erleben.

Hinweis: Ausstellungsraum des Kunstvereins Olten, Hübelistrasse 30, Olten; Öffnungszeiten: Do und Fr 14 bis 17 Uhr, Sa und So 10 bis 17 Uhr.