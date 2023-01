Olten Im Juni geht's auf Rundgang mit Franz Hohler Die Stadt feiert heuer einen ihrer berühmtesten Söhne, der 80-jährig wird. Region Olten Tourismus hilft mit.

Franz Hohler auf dem Schweizer Schriftstellerweg in Olten. zvg

Der in Olten aufgewachsene Kabarettist und Schriftsteller Franz Hohler kann heuer seinen 80. Geburtstag feiern. Das Jubiläum wird in Olten gebührend zelebriert. So darf Region Olten Tourismus den Schweizer Schriftstellerweg erweitern und Rundgänge mit dem Künstler anbieten.

Der über 70 Hörstationen umfassende Schweizer Schriftstellerweg besteht bereits seit sieben Jahren, ist sehr viel besucht und bei den Gästen aus der Schweiz und dem benachbarten Deutschland äusserst beliebt. Franz Hohler war zusammen mit seinen Kollegen Alex Capus und Pedro Lenz Botschafter der ersten Stunde. Seine acht Geschichten werden in einem Rekordjahr bis zu 2’000-mal gehört, wobei die Anzahl der Personen noch deutlich höher ist.

«Heee, dir zwee!»

Kennen Sie das Kellertheater am Zielemp, welches in den 1960er-Jahren eröffnet wurde, noch? Dort feierte Franz Hohler im Oktober 1967 Première mit seinem zweiten Bühnenprogramm «Die Sparharfe», in dem erstmals «Schöppelimunggi» und «Houderebäseler» ihre schaurige Begegnung mit dem «Totemügerli »hatten.

Erfahren Sie mehr dazu auf der Hörstation Nr. 6, «Ländiweg» oder im Buch, «Die Prinzessin, der General und die Sängerin». Diese und auch alle anderen Geschichten von Franz Hohler sind ab Anfang Mai 2023 neu auch in französischer Sprache zu hören.

Öffentliche Rundgänge

Am Mittwoch, 7. Juni 2023 begleitet Franz Hohler alle interessierten Personen auf zwei öffentlichen Rundgängen auf seiner Tour. Der Ticket-Vorverkauf startet ab sofort und exklusiv bei Region Olten Tourismus. Im Vorfeld der Führungen ist im Tourist Center ein Ticket zu kaufen. Die Kosten pro Person betragen 25 Franken. Der Treffpunkt ist beim Springbrunnen am Bahnhof. Die Rundgänge starten um 17 und um 18.30 Uhr und dauern je eine Stunde. Die Anzahl Plätze ist limitiert. (otr)