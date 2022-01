Olten «Gründiges» von Doro Keller weckt eigenwillige Gedanken im Kantonsspital Olten Die Künstlerin stellt in den Räumlichkeiten des Kantonsspitals Olten aus. Abgründiges und zärtlich Träumerisches treffen aufeinander.

Doro Keller stellt im Kantonsspital Olten aus. Hier mit «Impera». Zvg

Die Oltnerin Doro Keller zeigt im Eingangsbereich des Kantonsspitals Olten neue Bilder. Die Ausstellung begeistert durch kraftvolle malerische ­Vitalität, viel Verträumtes und Poesievolles und nimmt den Betrachter mit auf eine höchst malerische Reise.

Der Titel der Ausstellung, «Gründiges», weckt eigenwillige Gedanken. Jedes Bild hat seine Gründe, dies ist die Idee der beiden Kunstschaffenden Doro Keller, Malerin, und ihres Partners Anton Strittmatter, Objektkünstler. Die Bilder haben etwas Abgründiges in sich, das nicht leicht zu definieren ist. Menschliche Regungen, schattenhafte Emotionen schaffen spezielle Gefühlslagen.

Feszinierende Gesichter

Diese Befindlichkeiten animieren die Künstlerin zu ganz besonderen Aussagen. Frauengesichter sind auszumachen, Gesichter von Menschen allgemein, expressiv eingefangen, ausdrucksstark und faszinierend. Es hat auch Gesichter und Figuren, die viel Zärtlichkeit und etwas Träumerisches in sich tragen. Viele Varianten sind zu erkennen, was die Ausstellung so lebendig, so lebensnah macht.

Die Gesichter werden oft verwoben mit Pflanzenmotiven, denn Blumen und Pflanzen spielen für die Künstlerin eine wesentliche Rolle in ihrer Bildgestaltung. Doch das Wichtigste bleiben der Gesichtsausdruck, die Mimik, das Suchende und Fragende in ihren Gestalten. Faszinierende Dynamik der Werke

Dynamik in den Werken

Es ist faszinierend, wie es die Künstlerin Doro Keller versteht, Dynamik in ihre Bilder zu bringen. Auch die zarten Gesichter wirken unglaublich lebendig und zum Teil vital, voll innerer Kraft. Doro Keller liebt das Bewegte und Expressive, das Geheimnisvolle, Mystische und doch auch klar Formulierte. Sie ist eine Künstlerin, die viele Seiten in sich trägt, sich auch auf nichts festlegt, sondern immer wieder nach neuen Formen und Farben sucht und Bilder kreiert, die in sich Geschichten erzählen.

Der Rundgang bis ins Restaurant des Kantonsspitals hinein ist ein einmaliges Erlebnis, die Gesichter, Figuren und Motive in feinen Verwebungen nehmen gefangen und zaubern eine einmalig versponnene Lebendigkeit in die Räume. Doro Keller ist eine Künstlerin, die auf ganz spezielle Art ihren Weg gegangen ist und noch immer leidenschaftlich geht. Man muss ihre Bilder erleben können, um das zu verstehen, was sie bewegt. Die Ausstellung dauert bis 29. April 2022. Eine Vernissage fand nicht statt.