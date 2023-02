Olten-Gösgen Oberamtvorsteher Thal-Gäu übernimmt Leitung eines zweiten Oberamts Mit der Übernahme der Leitung des Oberamts Olten-Gösgen ist eine Nachfolgelösung für Dorothé Berger gefunden worden. Der Vorsteher des Oberamts Olten-Gösgen übernimmt.

Dorothé Berger war langjährige Vorsteherin des Oberamts Olten-Gösgen. Bruno Kissling

Seit der Pensionierung der langjährigen Vorsteherin des Oberamts Olten-Gösgen ist nun ein Nachfolger gefunden worden. Stephan Berger tritt die Nachfolge von Dorothé Berger per März 2023 an. Stephan Berger ist zeitgleich auch Oberamtsvorsteher Thal-Gäu, was er auch weiterhin bleiben wird.

Oberamtvorsteher Stephan Berger übernimmt nun auch Olten-Gösgen. Bild: zvg

Die Stellvertretung im Oberamt Olten-Gösgen übernimmt Daniel Bloch, der ebenfalls der Stellvertreter des Oberamts Thal-Gäu ist. Mit dieser neuen Organisation sollen gemäss Medienmitteilung der Staatskanzlei des Kantons Solothurn Synergien entstehen. Die vollständige Umsetzung der Organisation wird am 1. Januar 2024 erfolgen.

Stephan Berger ist 54 Jahre alt und wohnt in Balsthal und ist bereits langjähriger Vorsteher des Oberamts Thal-Gäu.