Olten Frau wird durch umgestürzten Baum verletzt In Olten ist am Donnerstagmittag ein Baum am Salzhüsliweg umgestürzt. Dabei wurde unglücklicherweise eine Frau getroffen. Sie musste mit erheblichen Verletzungen in ein Spital gebracht werden.

In Olten ist am Donnerstagmittag ein Baum am Salzhüsliweg umgestürzt und hat dabei eine Frau getroffen. Kapo Solothurn

Am Donnerstagmittag, 26. Mai 2022, um zirka 11.45 Uhr, fiel am Salzhüsliweg in Olten ein Baum aus noch zu klärenden Gründen um und kippte in Richtung Aarebord. Unglücklicherweise traf der Baum eine Frau, die sich zu diesem Zeitpunkt am Salzhüsliweg am Aareufer aufhielt. Dadurch wurde sie erheblich verletzt und musste mit einer Ambulanz in ein Spital gebracht werden.

Im Einsatz waren mehrere Polizeipatrouillen, drei Teams des Rettungsdienstes und mehrere Angehörige der Feuerwehr. Warum der Baum genau umstürzte, ist Gegenstand weiterer Abklärungen.