Olten Franz Hohler und Rebekka Salm gewinnen die Dreitannenpreise – Buchfestival lanciert neue Veranstaltungsreihe Das Oltner Buchfestival lanciert mit «LiterElle» eine neue Veranstaltungsreihe, bei der Frauen im Fokus stehen. Für die beiden Dreitannenpreise werden eine Autorin und ein Autor berücksichtigt, die in Olten bestens bekannt sind.

Stöbern in Büchern: Das ist auch am diesjährigen Buchfestival in der Oltner Schützi wieder möglich. Bild: Bruno Kissling

Das viertägige Buchfestival Olten startet am Donnerstag, 2. November, mit dem bekannten Müsterliabend an fünf unterschiedlichen Lokalitäten, der unter dem Motto «Mundart» steht. Der bekannte Konzertsänger Florian Schneider trägt zum Beispiel Mundartlieder vor. Martina Caluori und Lea Catrina lesen aus ihrem Buch «A Novella aus Graubündä». Berta Thurnherr präsentiert ihre Sprachspielereien in Diepoldsauer Mundart. Ausserdem treten mit Hans Jürg Zingg und Andreas Neeser laut Mitteilung zwei weitere Autoren auf, die mit ihren Mundarttexten begeistern.

In der neuen Veranstaltungsreihe «LiterElle» stehen Literatinnen im Scheinwerferlicht. In einem Podiumsgespräch am Freitag wird über das Thema «Frauen im (CH-)Literaturwesen – gestern und heute» diskutiert, und in weiteren Veranstaltungen am Freitag und am Samstag werden vergessene Autorinnen wiederentdeckt.

Michal Steinemann, Barbara Diez-Stilli und Sarah Elena Müller präsentieren am Freitag und am Samstag ihre Werke unter dem Hashtag «Neuentdeckungen». In einem literarischen Stadtrundgang begibt man sich am Samstagmorgen auf die Spuren schreibender Frauen. Zudem findet fast gleichzeitig eine Lesung mit anschliessendem Gespräch zum Thema «Frauen schreiben über Sex und Gewalt» statt.

Dreitannenpreise an Hohler und Salm

Franz Hohler. Bild: Bruno Kissling

Ein Programmhöhepunkt ist der «Hohler-Abend», der zusammen mit der Verleihung des Buchpreises Dreitannen am Samstag, 4. November, ab 20 Uhr in der Schützi stattfindet. Franz Hohler wird für sein künstlerisches Schaffen mit dem Ehrenpreis ausgezeichnet. Er habe die Schweizer Literatur- und Kulturszene mit seinen Werken und seinem kreativen Blick auf die Welt massgeblich und nachhaltig geprägt, heisst es in der Mitteilung. Bei der Verleihung nimmt Hohler nicht nur den Buchpreis entgegen, sondern er tritt zusammen mit Fatima Dunn auf.

Rebekka Salm. Bild: zvg

Der Förderpreis Dreitannen wird dieses Jahr an Rebekka Salm vergeben. 2019 gewann sie den Schreibwettbewerb des Buchfestivals Olten. Im Oltner Knapp Verlag erschien im Frühjahr 2022 ihr Debütroman «Die Dinge beim Namen», der von der Kritik sehr gut aufgenommen wurde und es in die Schweizer Bestsellerlisten schaffte.

Milena Moser und Federica de Cesco lesen

Neben lokalen Programmpunkten wie der Vorstellung des Kulturkonzepts der Stadt Olten am Samstagmorgen oder einer Podiumsdiskussion mit Kolumnenschreibenden aus der Region am Sonntag wartet der Freitagabend mit einem ersten Highlight auf. Ab 20.30 Uhr liest die Schweizer Autorin Milena Moser in der Schützi aus ihrem Mitte November erscheinenden Roman «Der Traum vom Fliegen».

Am Sonntagmorgen stellt Federica de Cesco ihr neustes Werk «Die Welt durch Wörter sehen» vor. Hier habe man die Gelegenheit, eine Autorin zu erleben, die so manches Leben mit ihrer Literatur bereichert habe, heisst es in der Mitteilung.

Preisverleihung des Schreibwettbewerbs

Auch junge Bücherfreunde kommen am Buchfestival auf ihre Kosten. Am Samstag gibt es eine Buchstart-Veranstaltung und «Schenk mir eine Geschichte» findet in der Schützi statt. Am Sonntag jagt Räuber Knatter-Ratter auf der Schützi-Empore die Langfinger, und der Kinderbuchautor und Illustrator Jamie Aspinall tritt in der Jugendbibliothek auf.

Am Samstag, 4. November, findet die Preisverleihung des diesjährigen Schreibwettbewerbs statt. Die Finalteilnehmenden können an der Preisverleihung Bühnenluft schnuppern und dem Publikum ihre Texte vorstellen. Noch bis am 29. September sind Eingaben eines selbstverfassten Textes möglich. Als Hauptgewinn lockt auch dieses Jahr eine Hörstation innerhalb des Schweizer Schriftstellerwegs, gesponsert von Region Olten Tourismus. (otr)