Olten Feueralarm an der Kantonsschule – Sprinkleranlage sorgt für Einsatz der Feuerwehr Am Donnerstagmorgen musste die Kantonsschule in Olten wegen eines Feueralarms evakuiert werden. Auslöser war eine defekte Leitung der Sprinkleranlage. Der Unterricht konnte rasch wieder aufgenommen werden. In sieben Räumen entstand ein kleiner Wasserschaden.

Am Donnerstagmorgen ging an der Kantonsschule Olten der Feueralarm los. Archivbild: Bruno Kissling

Am Donnerstagmorgen mussten die Schülerinnen und Schüler der Kantonsschule in Olten evakuiert werden. Um 8.16 Uhr ging der Feueralarm los. Wenige Minuten später gab es aber bereits Entwarnung. Wegen eines defekten Verbindungsstücks ging die seit der Sanierung eingebaute Sprinkleranlage los. Das löst automatisch einen Feueralarm und eine Meldung an die Feuerwehr aus.

In der Folge gab es einen kleinen Wasserschaden in sieben Räumen der Schule, darunter vier Unterrichtsräume. Das gab Philipp Hümmerich, Leiter Dienste an der Kantonsschule, auf Anfrage bekannt.

Keine grösseren Schäden entstanden

Die betroffenen Räume müssen nun während zweier bis dreier Wochen komplett getrocknet werden. Wie gross der entstandenen Sachschaden ist, kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht beziffert werden, entsprechende Abklärungen laufen. Grössere Schäden seien aber keine entstanden. «Wir sind mit einem blauen Auge davongekommen», sagt Hümmerich.

Nach der Evakuierung konnte der Unterricht ab der zweiten Lektion wieder aufgenommen werden. Die betroffenen Schulzimmer können die nächsten Wochen nicht benutzt werden. Der Unterrichtsplan werde entsprechend angepasst, zu Ausfällen sollte es aber nicht kommen. «Wir gehen davon aus, dass der Unterricht normal stattfinden kann», sagt Hümmerich.

Wenige Minuten nach dem automatisch ausgelösten Feueralarm war auch die Feuerwehr vor Ort. Diese hat in der Folge den technischen Dienst der Kantonsschule beim Absaugen des Wassers unterstützt, wie Feuerwehrkommandant Philipp Stierli auf Anfrage bestätigt. Sieben Personen der Feuerwehr waren rund drei Stunden vor Ort im Einsatz.

Kantonsschule wurde erst kürzlich saniert

Dass die neue Sprinkleranlage Probleme macht, ist erstaunlich, da sie erst während der kürzlich durchgeführten Totalsanierung eingebaut wurde. Die Kantonsschule wurde während sechs Jahren total saniert und erst im vergangenen Herbst offiziell übergeben. Dabei wurde die Sprinkleranlage eingebaut, um brandschutztechnisch den aktuellen Baunormen zu entsprechen.