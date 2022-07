Studie Olten: Fast 150 Personen wollen als Cannabis-Konsumierende am Pilotversuch dabeisein Der Cannabis-Pilotversuch geht in die zweite Runde. Der Stadtrat hat dafür knapp 80’000 Franken gesprochen. Der definitive Pilot-Start aber ist nicht vor Januar 2024 möglich.

Viele Interesse am Pilotprojekt zum Umgang mit Cannabiskonsumierenden zu nicht medizinischen Zwecken. Alberto Valdes / EPA / keystone-sda.ch

Jetzt steht fest: Knapp 150 volljährige Personen aus Olten haben sich bereiterklärt, am Cannabis-Pilotversuch teilzunehmen. Dies hat die Vorstudie zum eigentlichen Projekt ergeben, wie die Stadt in einer Medienmitteilung bekannt gibt. Rekrutiert wurden die Studienteilnehmenden hauptsächlich via Onlineumfrage, an der sich knapp 200 Personen beteiligten. «Ich war von der doch grossen Anzahl recht überrascht», sagt der zuständige Oltner Stadtrat Raphael Schär-Sommer auf Anfrage.

Raphael Schär-Sommer. OT/Archiv

Freizeitkonsum im Vordergrund

Was das Vorprojekt zu Tage förderte: «Bei den Teilnehmenden der Befragungen steht der Freizeitkonsum im Vordergrund», so die Stadtkanzlei weiter. Und: dass ein erheblicher Teil der Bevölkerung in Olten regelmässig Cannabis konsumiert und das Produkt mehrheitlich auf dem Schwarzmarkt erworben wird.

Weniger als ein Fünftel der Befragten allerdings baut selber Cannabis an. Belastend wirkt sich die Kriminalisierung für die Konsumierenden aus. Moniert wurde ferner, dass bei den auf dem Schwarzmarkt erhältlichen Produkten keine Deklaration zu den Inhaltsstoffen und der THC-Konzentration erfolgt.

Gleichzeitig würden viele Konsumierende aktuell von Fachstellen kaum erreicht und erhielten somit auch keine psychosoziale Unterstützung. «Alle diese Risiken könnten durch eine regulierte und kontrollierte Abgabe von Cannabis erheblich gemindert werden», so die Stadtkanzlei.

Grosses Interesse am Versuch

Das Interesse von Oltnerinnen und Oltner an einem Cannabis Pilotversuch ist sehr gross, das Potenzial für einen Pilotversuch in der Stadt ist gegeben. Die regulierte Abgabe, wie sie das Pilotprojekt vorsieht, ermöglicht den bereits Cannabis konsumierenden Personen den Schutz vor der ungewollten Einnahme von gefährlichen Zusatzstoffen und kann weiter dazu beitragen, dass die Konsumierenden nicht mit anderen Drogen in Kontakt kommen, wie das auf dem Schwarzmarkt oft geschieht.

Die Erkenntnisse aus dem Pilotprojekt Olten sollen zusammen mit den Erkenntnissen der anderen Pilotprojekte eine wichtige Basis für eine gesunde Entwicklung der Cannabispolitik in der Schweiz bilden. Pilotversuch und Begleitforschung müssen allerdings über Drittmittel finanziert werden. Gelingt dies nicht, wird das Projekt in Olten beendet.

Finanzierung über Stiftungen und Fonds

«Wir sind bemüht, das Pilotprojekt über Zuwendungen von Fonds und Stiftungen finanzieren zu können», so Schär-Sommer. Man sei in Olten diesbezüglich auf einem guten Weg. Mit einem Projektstart wäre bei optimalsten Bedingungen frühestens ab 1. Januar 2024 zu rechnen.

In einem Postulat hatten Tobias Oetiker und Laura Schöni (beide Olten jetzt!) den Stadtrat eingeladen, in Zusammenarbeit mit der Suchthilfe Ost in Olten einen Pilotversuch zum Umgang mit Cannabis zu nicht medizinischen Zwecken zu starten. Das Gemeindeparlament hatte den Vorstoss im Mai 2021 erheblich erklärt.

Jetzt ran an den Piloten!

Mit dem nun bewilligten zweiten Teil des Vorprojekts mit Kosten von 79’920 Franken wird der eigentliche Pilotversuch geplant und organisiert, die verschiedenen Akteure werden eingebunden und der Anbieter der Cannabisprodukte wird festgelegt.

Olten wäre gemäss Medienmitteilung aktuell in der Schweiz die kleinste Stadt, die ein solches Projekt umsetzen würde. Sie positioniert sich damit als innovative Kleinstadt und kann wertvolle Zusatzerkenntnisse zu den Forschungsprojekten in Grossstädten liefern.