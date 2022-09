Olten Fachhochschule Nordwestschweiz: Die Hochschule für Angewandte Psychologie vergibt 139 Bachelor- und Master-Diplome 101 Bachelor- und 38 Master-Absolvierende der Hochschule für Angewandte Psychologie FHNW konnten am 8. September im Stadttheater Olten ihr Diplom entgegennehmen.

Tanja Manser, Direktorin der Hochschule, gratulierte den Diplomandinnen und Diplomanden sowohl zum erfolgreichen Studienabschluss wie auch zu ihrer Berufswahl: «Sie haben sich für eine sinnstiftende Tätigkeit entschieden, deren Nutzen für Wirtschaft und Gesellschaft darin besteht, den Menschen ins Zentrum zu stellen.»

Tanja Manser forderte die Absolvierenden gemäss Mitteilung dazu auf, diese menschzentrierte Perspektive in ihrem Arbeitsalltag konsequent in Projekte einzubringen, Kolleginnen und Kollegen aus anderen Disziplinen für diese Sichtweise zu gewinnen und gleichzeitig den Blick fürs Grosse und Ganze nicht zu verlieren.

Beste Bachelorarbeit zu Kreislaufwirtschaft

Im Rahmen der Diplomfeier wurden die besten Abschlussarbeiten gewürdigt. Louisa Zurlinden erhielt den Preis für die beste Bachelorarbeit. Im Auftrag von Rework AG – einem Schweizer Unternehmen, das gebrauchte Textilien wiederaufbereitet und vertreibt – untersuchte sie, was Konsumierende zum Kauf kreislauffähiger Kleidung motiviert und was sie davon abhält.

Daraus leitete sie praxistaugliche Kommunikationsmassnahmen ab, die darauf zielen, Vorurteile abzubauen. Die Arbeit zeigt, wie psychologisches Wissen für aktuelle Herausforderungen im Bereich Wirtschaft und Nachhaltigkeit genutzt werden kann.

Die Bachelorabsolventinnen und -absolventen. zvg

Ausgezeichnete Masterarbeit über die Relevanz von Selbstführung

Der Preis für die beste Masterarbeit ging an Samuel Grob, der ebenfalls ein hochaktuelles Thema wählte und nah an der Praxis bearbeitete: Er untersuchte die beruflichen Anforderungen und individuellen Kompetenzen bei der Arbeit im Homeoffice am Beispiel des IT-Unternehmens comspace GmbH & Co. KG.

Als Schlüsselkompetenz zur Förderung des Leistungsempfindens sowie der Arbeitszufriedenheit identifizierte er die Selbstführung. Diese zu trainieren, unterstützt die Mitarbeitenden beim Wechsel in die mobil-flexible Arbeit auf individueller Ebene.

Die Master-Absolvierenden. zvg

Musik aus den eigenen Reihen

Mit der Berner Band «Opération Zéro» erhielt die Hochschule einmal mehr musikalische Begleitung aus den eigenen Reihen: Ein Mitglied der Band studiert aktuell Angewandte Psychologie an der FHNW. Die Songs – eine Mischung aus Pop, Hip-Hop und tropischen Klängen – fand gemäss Mitteilung grossen Anklang bei den Anwesenden. (mgt)