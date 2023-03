Olten Ensemble Phare im Ärztezimmer Der neue Leckerbissen des Theaterkurses an der Kantonsschule Olten ist für einige Darsteller wohl eher wenig bekömmlich.

Szene aus dem Stück «Und alles auf Krankenschein». zvg

Im Zentrum der Verwechslungskomödie «Und alles auf Krankenschein» steht der renommierte Neurologe Dr. David Mortimore (Dominik Schenker). Mit viel Eifer möchte er den Posten des Chefarztes im Krankenhaus St. Andrew ergattern. Doch als die einstige Krankenschwester Jane Tate (Emily Schär) auftaucht und ihm mit skandalträchtigen Enthüllungen droht, muss der gefeierte Doktor plötzlich zu Halbwahrheiten greifen, in die er sich immer weiter verstrickt.

Aufgeführt wird die Komödie in der Aula der Kanti Olten am Donnerstag, 16. März, am Dienstag, 21. März und am Freitag, 24. März jeweils um 19.30 Uhr. Eintritt frei (Kollekte). (otr)