Olten Eine Uhr der Friedenskirche tickt nicht richtig – bis zur Reparatur dauert es noch eine Weile Seit einigen Wochen schon hinkt eine der Uhren an der Oltner Friedenskirche hinterher. Um den Defekt zu beheben, müssen die Fachkräfte von aussen mit einer Hebebühne zu den Zeigern gelangen.

Derzeit hinkt die Uhr rund zehn Minuten hinterher. Bild: Bruno Kissling

Anwohnenden des Bifangquartiers dürfte es schon aufgefallen sein: Am Turm der Friedenskirche spielt die Zeit verrückt. Während an drei Seiten des Kirchturms dieselbe Uhrzeit angezeigt wird, stehen die Zeiger auf der vierten Seite an anderen Stellen. Auch in den sozialen Medien wurde der Defekt bereits thematisiert: «Olten hat jetzt zwei Zeitzonen. Friedenskirche Süd und Friedenskirche West», schreibt ein User.

Bei der evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Olten heisst es auf Anfrage, die Uhr in Richtung Bifangplatz sei seit rund einem Monat defekt. Diese hinkt hinterher – um etwas mehr als zehn Minuten.

Bis zum Schulstart soll die Uhr geflickt sein

Die anderen drei Seiten würden aber einwandfrei funktionieren, betont man bei der Kirchgemeinde. Die Firma, die mit der Reparatur beauftragt wurde, sei Ende Juni vor Ort gewesen, um den Defekt zu begutachten. Sie habe jedoch den Fehler an der bifangseitigen Uhr noch nicht exakt feststellen können. Um diesen zu finden, sei voraussichtlich ein LKW-Kran mit Hebebühne notwendig, um von aussen zu den Zeigern zu gelangen.

Für die Arbeiten müsse ein Zweierteam an Fachkräften eingesetzt werden, schreibt die Kirchgemeinde weiter. Aufgrund der Sommerferien verzögere sich die Behebung des Defekts deshalb. Die Hoffnung der Kirchgemeinde ist, dass die Uhr bis zum Schulstart, wenn möglich früher, wieder läuft.