Leitungswechsel Wechsel in der Führung bei der EAO in Olten: Auf Kurt Loosli folgt Bruno Cathomen als CEO Kurt Loosli, Sohn des Mit-Firmengründers, gibt per Ende 2022 seinen Posten als CEO ab. Nach 22 Jahren an der operativen Spitze des Unternehmens wechselt er als Vizepräsident in den Verwaltungsrat. Seine Nachfolge als CEO übernimmt Bruno Cathomen.

Die EAO in Olten regelt Nachfolge und stellt Bruno Cathomen als CEO ein. zvg

Kurt Loosli Junior (61) wechselt nach über 25-jähriger operativer Tätigkeit per Anfang 2023 als Vizepräsident in den Verwaltungsrat der EAO Holding. Er leitet das vollständig im Familienbesitz stehende Unternehmen EAO seit 2001 in zweiter Generation.

Kurt Loosli. José R. Martinez

Per Anfang 2023 übernimmt Bruno Cathomen (55) seinen Posten als CEO. Er war zuletzt CEO beim Maschinenbauer Mikron. Bruno Cathomen verfügt über ein breites Spektrum an Fähigkeiten in der Elektrotechnik und in Produktionswissenschaften. Er hat langjährige Erfahrungen als Geschäftsleiter und kennt die Anwendungsmärkte von EAO ausgezeichnet.

Kontinuität und Stabilität gesichert

Die aktuelle Nachfolgelösung ist typisch für die Geschichte der EAO. Der langfristig geplante Entscheid sichert Kontinuität und Stabilität der operativen Führung für die kommenden Jahre. EAO ist überzeugt, mit Bruno Cathomen einen sehr fähigen und erfahrenen Nachfolger für Kurt Loosli als CEO gefunden zu haben. Der Zeitpunkt für die operative Stabsübergabe ist zudem günstig.

Bruno Cathomen. zvg

EAO befindet sich auf einem spannenden Weg in eine erfolgreiche Zukunft. Wichtige Ziele sind die konsequente Digitalisierung der Produkte und Arbeitsprozesse sowie die Weiterentwicklung der strategischen Märkte Railway, Heavy Duty und Special Vehicle.

Kurt Loosli wechselt in den Verwaltungsrat

Kurt Loosli war es als CEO stets wichtig, persönlich präsent zu sein, den Kontakt zu den Mitarbeitenden und Kundinnen und Kunden zu pflegen und deren Bedürfnisse zu kennen. Dabei legt er grossen Wert darauf, die eigenen Produkte zu verstehen und die Differenzierungsfaktoren zu kennen. Kurt Lossli sagt dazu:

«Es waren tolle Jahre für mich, mit allen möglichen Herausforderungen. Der Verwaltungsrat bietet mir nun die Möglichkeit, das Unternehmen aus einer neuen Perspektive mitzugestalten.»

So bleibe er Unternehmer im Dienste der EAO. Er ist zudem glücklich über die Nachfolgelösung mit Bruno Cathomen als CEO: «Der neue Impuls von aussen ist wertvoll für die Entwicklung der EAO. Bruno Cathomen bringt wertvolle neue Ideen ein und kann so den Erfolg der EAO langfristig sichern und weiter steigern».

Weltweit erfolgreiches Unternehmen

Die EAO wurde 1947 durch Kurt Loosli Senior und René Thalmann als Kleinstfirma gegründet. Heute ist das Unternehmen mit weltweit über 600 Mitarbeitenden eines der grössten Solothurner Industrieunternehmen. Wer Bus oder Zug fährt, hat viele Produkte der EAO schon berührt. Das Oltner Familienunternehmen stellt Tasten, Schalter und komplette Bediensysteme her, unter anderem für öffentliche Verkehrsmittel. EAO gehört in diesen Märkten zu den weltweit führenden Herstellern. (otr)