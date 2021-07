Olten Diplomfeierlichkeiten des BBZ blieben im schulischen Rahmen Nach dem pandemiebedingten Ausfall der Diplomfeierlichkeiten im vergangenen Jahr konnten die Diplomand/-innen des BBZ Olten in diesem Sommer wenigsten im kleinen Rahmen den Lehrabschluss feiern.

Die KBS Olten. zvg

Gesamthaft 93 Klassen aus allen Teilschulen des BBZ Olten durften am Freitag ihre Berufsmatura, ein Fähigkeitszeugnis oder das Berufsattest entgegennehmen. Der letzte gemeinsame Tag in der Berufsfachschule, feierlich begangen zusammen mit den Kolleg/-innen der Klasse und den Lehrpersonen: Ein Höhepunkt, den es zu feiern gilt zum Abschluss der Lehrzeit.

Der Eingangsbereich des BBZ Olten, die Aula und die grossen Schulzimmer waren festlich geschmückt worden. Die dem Anlass angemessene Kleidung der Diplomand/-innen fehlte natürlich auch nicht und so waren die Anlässe gediegen wie in den Vorjahren. Jeweils unter der Leitung der Klassenlehrpersonen ermöglichte es das Departement für Bildung und Kultur, dass alle Absolvent/-innen eine Diplomrede von Regierungsrat Dr. Remo Ankli erhielten, in x-facher Ausführung wäre das niemals möglich gewesen, als Videobotschaft geht das aber.

Die Übergabe der EBA-, EFZ- und BM-Diplome durch die Klassenlehrpersonen und die Mitglieder der jeweiligen Schulleitungen bildete, wie an den grossen Feierlichkeiten, den Höhepunkt der Verabschiedungen. Zudem konnten, neben den traditionellen Preisen, die von grosszügigen Sponsoren gestiftet wurden, hervorragende Leistungen im Rahmen der «talents@bbzolten.ch» ausgezeichnet werden. Der Rotary Club Olten unterstütze das Format auch in dieser Umsetzung, was sehr zu verdanken ist.

Würdiger Abschluss

All die grosszügigen Preise der Betriebe für die besten Leistungen und die Spenden an die Umsetzung der Feierlichkeiten, die es der Schule ermöglichten, im kleinen Umfang ein festliches Ambiente zu gestalten, bildete einen würdigen Abschluss für alle Diplomand/-innen, die einen Teil ihrer Lehrzeit während einer anspruchsvollen Phase mit einigen Monaten Fernunterricht absolvieren mussten. Das BBZ Olten gratuliert allen erfolgreichen Lehrabgänger/-innen 2021 und wünscht nur das Beste sowohl im Beruf als auch im Privatleben. (otr)

Diplomandinnen und Diplomanden 2021 Kaufmännische Berufsfachschule Olten

Detailhandelsassistentin und –assistent

Abduli Linda, Trimbach, P. Küpfer GmbH, Oftringen; Amiti Anita, Oensingen, Coop, Oensingen; Durrer Alexandra, Olten, Aldi Suisse AG, Gretzenbach; Elmali, Zeynep, Wangen b. Olten, Genossenschaft Migros Aare, Egerkingen; Erdogdu Dilara, Obergösgen, Levy-Picard AG, Derendingen; Hasani Lejla, Olten, Säli Uhren & Schmuck, Olten; Karunamoorthy Roshana, Olten, Aldi Suisse AG, Olten; Korkmaz Hasret, Dulliken, VC Tankstellen GmbH, Oftringen; Hoamea Razvan-Constantin, Buchs; Kocher Jasmine, Lengnau BE, VEBO Genossenschaft, Matzendorf; Krasniqi Samira, Hägendorf, Coop Olten Wilerfeld, Olten; Kugatheeswaran, Arun, Safenwil, AMAG Automobil und Motoren, Dulliken; Leuenberger Kisha, Olten, Volg Detailhandels AG, Oberbuchsiten; Morina Loresa, Hägendorf, Coop Egerkingen Gäupark, Egerkingen; Morina Vanesa, Hägendorf, Genossenschaft Migros, Olten; Nua Gabriela, Wangen b. Olten, A1 Gunzgen GmbH, Kappel SO; Okbamariam Yemane, Trimbach, Coop Genossenschaft, Olten; Procopio Noemi, Trimbach, Bernheim & Co AG, Olten; Rexhepi Amire, Niedergösgen, Coop Schönenwerd, Schönenwerd; Stojanovic, Isidora, Balsthal, Volg Detailhandels AG, Gunzgen; Ukshini Fitore, Baden, B + D Hermann GmbH, Dulliken; Celine Wermuth, Lostorf, Chicorée Mode AG, Solothurn Wiederkehr Samira, Mümliswil, Denner Satellit, Balsthal; Yousuf Amina, Trimbach, A1 Gunzgen GmbH, Kappel SO.

Detailhandelsfachfrau und –fachmann

Aebischer Shanon, Härkingen, Truck Center Mittelland AG, Härkingen; Aliu Gentiana, Grenchen, Post CH AG, Bern; Arunesan Harrish Harippiragash, Trimbach, Interdiscount, Egerkingen; Bahaodin Nasima, Zuchwil, B + D Hermann GmbH, Dulliken; Beciri Fjolla, Rothrist, Lidl Schweiz AG, Hägendorf;Beka Arijeta, Dulliken, Genossenschaft Migros Aare, Olten; Beqaj Mirjeta, Wynau, Coop Genossenschaft, Egerkingen; Coban Deniz Yusuf, Oberbuchsiten, CommBiz Egerkingen, Egerkingen; Comiotto Gianluca, Hägendorf, Vögele Shoes, Egerkingen; Corrado Elia, Pieterlen, Post CH AG, Bern; Detelj Lea, Niedergösgen, Bernheim & Co. AG, Olten; Eisenhut Kimberly Moira, Lostorf, Perosa AG, Olten; El-Hamdi Karima Angela, Balsthal, Genossenschaft Migros Aare, Egerkingen; Felder Léon, Mägenwil, Do it + Garden/SportXX, Olten; Feliho Pamela, Biel/Bienne, login Berufsbildung AG, Olten; Gashi Egzona, Dulliken, Interdiscount, Olten; Gerber Denis, Erlinsbach SO, Denner, Olten; Giustino Dario, Derendingen, Qualipet Center, Egerkingen Habegger Noël, Neuendorf; Houriet Lea, Härkingen, Coop Gäupark Egerkingen, Egerkingen; Jaghuri Khalil, Oberbipp, JYSK GmbH, Egerkingen; Koc Deniz Boran, Gretzenbach, Lidl Schweiz AG, Gretzenbach; Kohler Celine, Egerkingen, Volg Detailhandels AG, Neuendorf; Lansini Lorenzo, Egerkingen, Mercedes-Benz Automobil AG, Neuendorf; Mahendrarajan Nilavan, Trimbach, Post CH AG, Bern; Matovic Jovana, Bettlach, login Berufsbildung AG, Olten; Mavraj Shkelqim, Aarau Rohr, AMAG Automobil und Motoren AG, Dulliken; Mehmedovic Ajla, Olten, Murati Kaltrina, Olten, Coop, Schönenwerd; Nöthiger Nadja, Niedergösgen, Bernheim & Co. AG, Olten; Oeggerli Nicole, Härkingen; Pishleski Semra, Obergösgen, Hermann Lebensmittel GmbH, Trimbach; Radic Manuela, Däniken SO, Coop, Trimbach; Rindlisbacher Alessio, Holderbank SO, M-Electronics, Olten; Rudaj Hatmane, Egerkingen, Marionnaud Switzerland AG, Olten; Sahiti Bledi, Hägendorf, Genossenschaft Migros Aare, Olten; Sahiti Edi, Hägendorf, M-Electronics Gäupark, Egerkingen; Schärer Felicity Wangen b. Olten, Prodega Markt, Neuendorf; Schlatter Sathja, Uettligen, Swisscom AG, Bern; Scioscia Giulia, Lostorf, Bernheim & Co. AG, Olten; Shuti Donika, Grenchen, Post CH AG, Bern; Stefanovic Aleksandar-Sasa, Aarau, Coop, Schönenwerd; Temmel Janosch, Balsthal, Landi BippGäuThal AG, Oensingen; Weber Gwendolin, Gretzenbach, Multi Store AG, Gretzenbach; Zafirova Angela, Oberbuchsiten, Genossenschaft Migros Aare, Balsthal; Zaugg Denilson, Aarburg, Bernheim & Co. AG, Olten; Zencirkiran Esma, Dulliken; Zeraslase Merry, Trimbach, Genossenschaft Migros Aare, Olten

Kauffrau, Kaufmann B-Profil Artikel 32

Schweizer, Alexa Lisa, Gempen

Kauffrau, Kaufmann B-Profil

Balmer Ilenia, Schönenwerd, EAO AG, Olten; Berber Melissa, Zuchwil, LWO Lernwerkstatt, Olten GmbH, Olten; Dakaj Verona, Oensingen Schenker Storen AG, Schönenwerd; De Abreu Alves Tamara, Aarburg, Berufslernverbund Thal-Mittelland, Solothurn; Drugzani, Erblin, Basel, login Berufsbildung AG, Olten; Erroi Chiara, Bellach, Post CH AG, Bern; Essabir, Salma, Balsthal, Berufslernverbund Thal-Mittelland, Solothurn; Filipovac Dragan, Däniken, LEONI Studer AG, Däniken SO; Kadriji Suela, Oftringen, Dora Versicherungen GmbH, Egerkingen; Kantic Rasim, Langenthal, Hörmann Schweiz AG, Oensingen; Mészáros Kitti; Murgenthal, Swisscom AG, Bern; Morina Flora, Oensingen, CONCORDIA, Schönenwerd; Nedic Filip, Däniken, Alpiq AG, Olten; Ospina Hernandez Hanier, Olten, Alpiq AG, Olten; Rogger Janik, Oberbuchsiten, JURA Elektroapparate AG, Niederbuchsiten; Rubino Mattia, Oftringen, Qualinox, Walterswil SO; Schär Ramona, Dulliken, Einwohnergemeinde, Trimbach; Schär Sarina, Balsthal, Siaxma AG, Oensingen; Selmani Asije, Egerkingen, Vending Service AG, Fulenbach; Shafique Raiq, Obergösgen, Zida Tech AG, Hägendorf; Studer Andrea, Olten, Zugpferd GmbH, Wangen b. Olten; Suter Saskia, Olten, Coop Genossenschaft, Wangen b. Olten; Tollardo Mario, SAQ-QUALICON AG, OltenVolgare Matteo, Schönenwerd, login Berufsbildung AG, Olten; Urena Reyes Melanie, Winznau, Gustoso AG, Fulenbach; Villano Jessica, Gretzenbach; Amtschreiberei Olten-Gösgen, Olten

Kauffrau, Kaufmann E-Profil Artikel 32

Bürgi Esther, Balsthal; De Angelis Sabina, Bettlach; Füeg Daniela, Solothurn; Martin, Doris Ornella, Olten

Kauffrau, Kaufmann E-Profil

Abdyli Florentina, Trimbach, Migros-Verteilbetrieb Neuendorf AG, Neuendorf; Allemann Melanie, Welschenrohr, JOMOS Brandschutz AG, Balsthal; Arnaut Alexander, Niedergösgen, Einwohnergemeinde, Schönenwerd; Avci Rayhan, Trimbach, HAVI Logistics GmbH, Oensingen; Bader Alessia, Balsthal, Einwohnergemeinde Balsthal, Balsthal; Bandello Chiara, Gunzgen, Sabag Hägendorf AG, Hägendorf; Beciri Blend, Aarwangen, Forensis Treuhand AG, Olten; Begaj Defrim, Oberbuchsiten, Post CH AG, Bern; Berardelli Laila, Niederbipp, JURA Elektroapparate AG, Niederbuchsiten; Bernhard Svenja, Wolfwil, Einwohnergemeinde, Wolfwil; Bicer Can Michael, Gempen, login Berufsbildung AG, Olten; Bilalovic Merisa, Oensingen, JOMOS Brandschutz AG, Balsthal; Bösiger Kim, Neuendorf, Einwohnergemeinde, Hägendorf; Bösiger Manuel Nicolas, Mühlethal, login Berufsbildung AG, Olten; Braun Gabriel, Nennigkofen, Sensile Medical AG, Olten; Buchmann Célina, Lostorf, Einwohnergemeinde, Winznau; Campisi Giampiero, Kappel SO, Coop Genossenschaft, Wangen b. Olten; Capan Medya, Hägendorf, Hörmann Schweiz AG, Oensingen; Cerkez Ana, Hägendorf, Einwohnergemeinde, Kappel SO; Daka Benjamin, Wangen b. Olten, Einwohnergemeinde, Wangen b. Olten; De Vito Francesca, Trimbach, Helvetia Versicherungen, Olten; Dobler Jasmin, Mümliswil, Einwohnergemeinde Mümliswil; Duraku Aldona, Dulliken, BBZ Olten, Olten; Erismann Ramona, Sarmenstorf, Alpiq AG, Olten; Esati Ajla, Oensingen, Einwohnergemeinde, Egerkingen; Esposito Danilo, Niedergösgen, Post CH AG, Bern; Ess Soleila, Basel, login Berufsbildung AG, Olten; Eufemia Antonio, Buchs AG, Ritter Products AG, Erlinsbach SO; Fankhauser Sara, Kestenholz, Einwohnergemeinde, Olten; Fäs Alena, Schönenwerd, Autogrill Schweiz AG, Olten; Fejza Arta, Brugg AG, login Berufsbildung AG, Olten; Fleig Pascal, Egerkingen, Planzer Transport AG, Härkingen; Flükiger Luca, Oensingen, netto Einkaufsgruppe AG, Balsthal; Flury Michelle, Lommiswil, Amtschreiberei Olten-Gösgen, Olten; Francescone Loris, Gretzenbach, Hans Gassler AG, Gretzenbach; Frank Shana Luna, Olten, Kuoni Reisen, Olten; Fürholz Patricia, Kappel SO, Raiffeisenbank Untergäu, Hägendorf; Granai Jan Ronaldo, Birr, login Berufsbildung AG, Olten; Granda Anastasija, Etziken, Amtschreiberei Thal-Gäu, Balsthal; Halitaj Bleon, Strengelbach, Lanz Oensingen AG, Oensingen; Heutschi Kevin, Balsthal, JURA Elektroapparate AG, Niederbuchsiten; Hodzic Lejla, Biel/Bienne, login Berufsbildung AG, Olten; Jäggi Tobias, Niederbuchsiten, Coop Genossenschaft, Wangen b. Olten; Jambresic Enola, Oensingen, vonRoll hydro (suisse) ag, Oensingen; Jashari Egzon, Oberbuchsiten, 7Days Media Services GmbH, Frankf./Main, Egerkingen; Kaya Ilayda, Balsthal, Glas Trösch AG, Oensingen; Kika Blerta, Trimbach, Wincasa AG, Olten; Kobel Vanessa, Obergösgen, Vogt AG, Lostorf; Kuçi Pranvera, Langendorf, login Berufsbildung AG, Olten; Lanza Tonia, Oftringen, Altola AG, Olten; Lisser Alicia, Mümliswil, Einwohnergemeinde, Balsthal; Luma Arberesha, Trimbach, Stirnimann AG, Olten; Lütolf Ayleen Soraya, Dagmersellen, Reize Optik AG, Trimbach; Lutz Lars, Anwil, Helvetia Versicherungen, Olten; Meier Leoni, Balsthal, Conz Treuhand AG, Olten; Monteiro Martinho Jennifer, Boswil, login Berufsbildung AG, Olten; Moser Lars, Niederönz, Baloise Bank SoBa AG, Olten; Naguleswaran Suwenjah, Trimbach, Complemedis AG, Trimbach; Nagy Balazs David, Gretzenbach, SIX Management AG, Olten; Neeld Michael, Schönenwerd, Schenker Storen AG, Schönenwerd; Oeggerli Seline, Wangen b. Olten, Buchzentrum AG, Hägendorf; Oesch Fabienne, Selzach, Coop Genossenschaft, Wangen b. Olten; Osuna Menéndez José Luis, Aarau, login Berufsbildung AG, Olten; Özata Eren, Olten, Velux AG, Aarburg; Panarello Dylan, Trimbach, Autogrill Schweiz AG, Olten; Pires Reis Joana Beatriz, Turgi, login Berufsbildung AG, Olten; Porreca Ilaria, Dulliken, R. Nussbaum AG, Olten; Pribojevic Nikola, Suhr, CONCORDIA, Schönenwerd; Probst Joël, Kestenholz, Einwohnergemeinde, Kestenholz; Regamey Leila Elena, Obergerlafingen, login Berufsbildung AG, Olten; Reist Jarina, Rickenbach SO, Fachhochschule Nordwestschweiz, Olten; Said Haddad Djamel Eddine, Olten, Einwohnergemeinde, Olten; Saner Janick, Egerkingen, G. Leclerc Transport AG, Egerkingen; Scheidegger Lara, Rothrist, Gemeindeverwaltung, Rothrist; Schenker René, Starrkirch-Wil, R. Nussbaum AG, Olten; Schiffer Levin, Oberbuchsiten, RONAL AG, Härkingen; Schütz Andrea Julia, Stüsslingen, Alternative Bank Schweiz AG, Olten; Selmic Aleksandra, Boningen, Kernkraftwerk Gösgen-Däniken AG, Däniken SO; Sibilia Flavio, Starrkirch-Wil, Maurolin AG, Dulliken; Sooriyakumar Shajan, Bützberg, Coop Genossenschaft, Wangen b. Olten; Statti Medea Sarai, Oftringen, Post CH AG, Bern; Statuto Selena, Schönenwerd, login Berufsbildung AG, Olten; Studer Janine, Gunzgen, login Berufsbildung AG, Olten; Tanner Jennifer Rose Hassania, Neuendorf, UBS AG, Olten; Tokay Alperen, Dulliken, Schwarzer AG, Dulliken; Triarico Davide, Olten, BBZ Olten, Olten; Vogel Svenja, Egerkingen, F. Murpf AG, Transporte und Logistik, Hägendorf; von Rohr Svenja, Kestenholz, Clientis, Balsthal; Zekolli Julian, Starrkirch-Wil, T&N Telekom & Netzwerk AG, Olten; Zeqiri Gerta, Kappel SO, Bourquin SA, Oensingen; Zimmermann Lea, Obergösgen, Einwohnergemeinde, Däniken SO; Zizzo Andrea, Dulliken, H&M Hennes & Mauritz AG, Neuendorf

Diplomandinnen und Diplomanden BBZ Olten

BM1 Wirtschaft und Dienstleistungen, Typ Wirtschaft Bader Andri, Laupersdorf, Raiffeisenbank Dünnerntal-Guldental, Mümliswil; Barrer Sara, Wolfwil, Raiffeisenbank, Olten; Bloch Tatjana Jessica, Laupersdorf, UBS AG, Solothurn; Carizzoni Maria, Gerlafingen, login Berufsbildung AG, Olten; Friker Julia, Gretzenbach, login Berufsbildung AG, Olten; Furrer Sedrina Rahel, Aarau Rohr, Baloise Bank SoBa AG, Olten; Hanselmann Timon, Biberist, login Berufsbildung AG, Olten; Hauri Joël Kilian, Lostorf, UBS AG, Olten; Hilpertshauser Nicola, Bern, Kuoni Reisen, Solothurn; Ingold Nadja, Kestenholz, Schweizerische Mobiliar, Olten; Misic Ivana, Dulliken, Einwohnergemeinde, Dulliken; Polido de Azevedo Macedo Motta, Natasha, Grenchen, Credit Suisse (Schweiz) AG, Solothurn; Schegner Nina Rebecca, Kölliken, login Berufsbildung AG, Olten; Utz Valentina, Däniken SO, Henkel Switzerland Operations AG, Erlinsbach SO; Wittmann Danja Clarissa, Oftringen, Credit Suisse (Schweiz) AG, Olten

BM2 Economy and Services, Type Economy Burger Jasmin, Lostorf; Fazis Joe, Olten; Flury Tobias, Trimbach; Haller Janis, Härkingen; Hürzeler Alexandros, Dulliken; Lucic Ljubica , Balsthal; Mazrek Elita , Oensingen; Mertz Robin, Rickenbach SO; Müller Linn Noa, Zofingen; Njie Sillah Ndey , Olten; Röhl Noël-Fabrice, Wangen b. Olten; Sampt Chiara Anouk, Wangen b. Olten; Sen Dilara, Dornach

BM2 Economy and Services Baumann Vera Larissa, Riedholz; Christen Carmen, Kestenholz; Fluri Fabienne, Solothurn; Flury Roman, Matzendorf; Freiburghaus Vanessa, Fulenbach; Insalaco Valeria Laura, Grenchen; Krasniqi Arijanita, Egerkingen; Luterbacher David, Egerkingen; Rattaggi Romina, Balsthal; Steiner Celine, Sempach; Stieger Raphae, l Oberbuchsiten; Wady Omar, Solothurn; Wady Nour, Solothurn; Zweiacker Leonora Milla, Olten

BM1 Technology Bitterli, Reto, Niedergösgen ; Herger , Bettina, Eschenbach LU;Limaev, Djabrail, Oftringen; Lüthi, Ladina, Bellach; Meyer, Martina, Kappel SO ; Schader, Severin, Lommiswil; Schnydrig , Janice, Lostorf; Villardita, Chiara, Schlieren.

BM2 technology Fischer, Michael, Hochwald; Frauchiger , Gawril , Starrkirch -Wil; Grob, Roman, Dornach; Herzog, Luana, Schönenwerd; Jusufi , Fahir , Olten; Kamara , Dauda ,Dulliken; Kanagasabesh , Denisiga , Boningen; Mathiuet , Gian-Marco, Hochwald; Mengon , Tim, Niederbuchsiten; Misteli , Nina, Olten; Müller, Dario, Wangen b. Olten; Scherrer, Etienne, Obergösgen; Stefan, Martin, Hochwald; Stöckli Malavé, Axel Sebastian, Starrkirch-Wil; Strub, Kevin, Dulliken; Thommen, Colin, Dulliken; von Arx, Nico, Neuendorf



BM2 design and art Ackermann, Sarah, Balsthal; Adam, Ursina, Riedholz; Andrik , Joana, Starrkirch -Will; Bähler , Eliane, Wangen b. Olten; Bürgi , David, Kestenholz ; Furrer , Jasmin, Balsthal; Holzer, Jonathan, Wangen an der Aare; Jonuzi , Melisa, Solothurn; Meriç , Selen, Zuchwil ; Niederer, Mark, Olten; Signorini , Luca, Gerlafingen ; Solimena , Maria, Gerlafingen ; Trächsel , Lilian, Oberdorf SO;Vugts , Dennis, Selzach ; Witschi , Meret, Solothurn.

BM2 health and social affairs Baldo, Patrizia, Lostorf; Bösch, Jennifer, Horriwil; Cardinaux , Jamil, Derendingen; Cvejic , Jelena, Langendorf; Gilomen , Jamiro , Olten; Gugler , Nadine, Deitingen; Krishnarajah, Priyanka , Zuchwil; Lehmann, Luisa, Subingen; Liebi , Rahel, Gerlafingen; Oesch , Nadine, Olten; Pestrin , Laura, Hägendorf; Smailji , Samra , Olten; Soares, Sofia, Winznau; Stalder, Florence, Aarburg; Walker, Annalena, Schnottwil; Wyss, Sophie, Grenchen;Carpenter ,; Meryl, Oberdorf SO; Adam, Simona Evelyn, Riedholz; Bürgi, Nico, Kestenholz; Cassone, Giuseppina, Obergösgen; Gendusa , Francesco, Grenchen; Gerber, Florian, Aarburg; Huwiler, Jasmin, Wolfwil; Jeker , Marion, Holderbank SO; Kalotay , Virag , Gerlafingen; Kofmel , Sara, Deitingen; Kostic , Andjela , Grenchen; Kündig, Raphael, Riedholz; Marti, Dominik, Biberist; Mkaouar , Moufida , Bellach; Nazzaro , Valeria, Bellach; Nussbaumer, Jasmine, Biberist; Stocker, Nico, Solothurn; Stuber, Michelle, Laupersdorf; Uebelhard, Jasmin, Niederbuchsiten; Ulli, Lara, Deitingen; Wilks, Leonard, Erlinsbach SO; Zwygart, Yasmin, Solothurn.