Olten Die Post setzt auf persönlichen Kontakt: Die Hauptfiliale der Stadt wird bis Ende Juni umgebaut Ab dem 1. Mai hat die Post in Olten am Bahnhofquai 12 verkürzte Öffnungszeiten: Der Grund dafür ist der anstehende Umbau der Filiale in den nächsten elf Wochen.

Die Hauptpost in Olten am Postplatz wird in den nächsten Wochen modernisiert. Archivbild: Bruno Kissling

Die Postfiliale in Olten beginnt am 8. Mai mit einem 11-wöchigen Umbau. Wie der Medienmitteilung zu entnehmen ist, soll der Kundenraum vergrössert und die Schalterhalle erneuert werden. Wert gelegt werde auch auf persönliche Beratung an offenen Schaltern. Extras wie der Einzahlautomat oder die beliebte Kinderpost blieben bestehen. Bereits Ende Juli soll die Filiale wieder regulär öffnen.

Während des Umbaus könne die Kundschaft das gesamte Dienstleistungsangebot in Anspruch nehmen, wie es weiter heisst. Für die Kundschaft gibt es nur eine grosse Änderung: Ab dem 1. Mai schliesst die Hauptpost jeweils bereits um 18 Uhr statt wie normalerweise erst um 18.30 Uhr. Kompensiert wird dies durch verlängerte Öffnungszeiten der Filiale Olten Hammer 4 an der Solothurnerstrasse 21. Diese wird künftig eine halbe Stunde länger, bis 18.30 Uhr geöffnet sein. Ganz zu sein wird die Hauptpost wegen des Umbaus einzig an zwei Tagen, nämlich am Mittwoch und Donnerstag, 28. und 29. Juni.

Post setzt weiterhin auf Kundenkontakt

Die Leiterin Gebiet bei der Post, Susanne Kneubühler-Müller, betont laut Mitteilung die Bedeutung des Umbaus für den zwischenmenschlichen Kontakt. Die Post sei überzeugt, dass Kundinnen und Kunden persönliche Beratungen vor Ort und von Mensch zu Mensch auch in Zukunft schätzen würden.

Diesem Motto zufolge setzt die Post verstärkt auf Filialenausbauten und Schalterbedienung. Schweizweit werden dazu für 40 Millionen Franken 300 Filialen umgebaut und modernisiert. Ebenfalls geplant ist laut der Mitteilung die schrittweise Öffnung der Postfilialen für Banken, Versicherungen, Krankenkassen und Behörden. Dies gelte auch für die Filiale in Olten.

Durch das Bauvorhaben möchte die Post laut Mitteilung «für die Bevölkerung relevant bleiben, weiterhin Arbeitsplätze sichern und auch in der Zukunft ein dichtes Netz an Filialen anbieten können».