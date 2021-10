Olten Die Oltner Jugendkultur kehrt zurück Das Lokal Garage des Oltner Jugendwerks öffnet endlich wieder seine Pforten. Aufgrund mehrerer Stolpersteine konnten seit Herbst 2019 nur drei Veranstaltungen durchgeführt werden.

In der «Garage8» am Rötzmattweg wird am Samstag die neue Platte der Oltner Band No-Mute getauft. Bruno Kissling (Archiv)

Das Hin und Her des Jugendkulturlokals Garage 8 am Oltner Rötzmattweg ist hoffentlich bald vorbei. Im Lokal des Jugendwerks Olten wird gemäss Medienmitteilung am Samstag, 30. Oktober, nach langem Warten wieder einmal Musik ertönen.

Im Jahr 2019 musste der Betrieb von März bis August aufgrund des Budgetreferendums eingestellt werden. Anschliessend wurden die Räumlichkeiten des Jugendwerks und des Jugendkulturraums Garage 8 aufgrund der fehlenden Betriebsbewilligung renoviert, um allen Sicherheitsvorschriften wieder zu entsprechen.

Im November 2019 konnte das Jugendkulturlokal schliesslich 2019 feierlich eröffnet werden und startete mit den ersten jugendkulturellen Veranstaltungen in die Saison. Doch das Glück war von kurzer Dauer: Bereits im Februar 2020 musste der Betrieb aufgrund der Coronapandemie wieder eingestellt werden.

Auftaktevent ist bereits ausgebucht

An der ersten Veranstaltung der Saison kommenden Samstag heizt die Oltner Band «No Mute» ein und feiert die Plattentaufe ihres Albums. Darauf folgen drei Indoor Rock Sessions des früheren Open Airs OltenAir sowie ein weiteres Konzert dreier Oltner Bands. Den Jahresabschluss macht wie bereits 2019 die Christmas Party des jungen Veranstalterlabels ten2four. An allen Veranstaltungen gilt die Zertifikatspflicht.

«Wir merken, das Bedürfnis nach Kultur ist besonders bei jungen Menschen sehr gross»,

sagt Fränzi Schneeberger, Leiterin des Jugendwerks Olten. Die Veranstaltungen werden in Zusammenarbeit mit jungen Erwachsenen geplant und durchgeführt. Jugendliche, die sich für die Mitarbeit oder die Umsetzung einer Veranstaltungsidee interessieren, können sich jederzeit beim Jugendwerk Olten melden.