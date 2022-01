Olten Die Budgetdebatte wird auch auf den sozialen Medien ausgetragen Bei der Abstimmung über das Oltner Budget inklusive Steuererhöhung wird vor allem auf Social Media hitzig diskutiert. An einem Twitter-Kanal namens «Olten» scheiden sich die Geister: Ein Budgetgegner betreibt ihn, das findet ein Befürworter heikel.

Auf den ersten Blick sieht er wie ein offizieller Stadtkanal aus: Der Twitter-Account «Olten». Erst vor kurzem wurde der entscheidende Satz «Inoffizieller und informeller Kanal zu Oltner Themen» im Beschrieb des Accounts ergänzt.

Brisant: Schon vor dieser Präzisierung wurde auf dem Profil mit diversen Beiträgen Stimmung gegen das Budget der Stadt gemacht – ohne dass klar war, wer eigentlich dahinter steckt.

Erika Bur von Taxi Bur sagt Nein zum Oltner Budget 2022 https://t.co/kyYV7ITfK9 via @YouTube #olten — Olten (@olten) January 18, 2022

In Olten ist es allerdings ein offenes Geheimnis, dass der Kanal von Gemeinde- und Kantonsrat Christian Ginsig (GLP) betrieben wird. Auf Anfrage macht auch er keinen Hehl daraus: «Ich war schon früh auf Social Media unterwegs und habe ‹Olten› 2009 blockiert, als das für die Stadt noch kein Thema war.»

Über den Twitter-Account werden unter anderen Texte aus dem Blog Olteneinfach.ch geteilt. Der Blog wird ebenfalls von Ginsig betrieben. Der Gemeinde- und Kantonsrat ist ein Gegner der aktuellen Steuererhöhung.

Ginsigs Testimonial auf der Website des Komitees für solide Stadtfinanzen. Screenshot

Ihm liege die Stadt Olten «sehr am Herzen» und es sei ihm wichtig, dass die Stadt auch auf den sozialen Medien präsent sei und eine gute Falle mache. Er sei in den vergangenen Jahren wiederholt auf die Stadtverwaltung zugegangen und habe ihr den Twitter-Account angeboten. «Leider habe ich keine Rückmeldung erhalten. Es würde mich freuen, wenn die Stadt diesen Kanal selber aktiv betreiben würde», sagt Ginsig.

Er sieht deshalb kein Problem darin, dass er diesen Kanal schon seit 13 Jahren betreibt:

«Es ist weitgehend bekannt, dass ich dahinter stecke.»

Zumal er den Kanal nicht «parteipolitisch ideologisch» unterhalte. «Es wird jede Meinung zugelassen», so Ginsig. Er wolle die politische Diskussion fördern.

Solche Diskussionen lässt der GLP-Politiker denn auch in der Facebook-Gruppen «Olten» zu. Er ist Gründer dieser privaten Gruppe, in der sich mittlerweile über 9000 Mitglieder tummeln. Nebst seiner Person gebe es mehrere Administratoren, sagt Ginsig. Die Gruppenregeln seien neutral formuliert und transparent einsehbar.

Seiner Doppelrolle als aktiver Politiker mit einer klaren Haltung und als neutraler Administrator sei er sich durchaus bewusst.

«Die Meinungen sind gemacht»

Vor allem Privatpersonen sollen in der Gruppe zu Wort kommen und diskutieren können. «Parteien werden wie Gewerbebetriebe behandelt», sagt Ginsig. Sie könnten in festgelegten Abständen einmal pro Woche Werbung schalten. Von dieser Möglichkeit werde aber eher selten Gebrauch gemacht. «Vor den Wahlen zieht es jeweils an», so der Gemeinderat.

Auf Facebook wacht Christian Ginsig zusammen mit weiteren Administratoren über «Olten». Bruno Kissling

Und vor der Budgetabstimmung? Es gebe derzeit, gut zwei Wochen vor der Abstimmung, viele Voten aus beiden Lagern. «Die Meinungen sind gemacht», sagt Ginsig. Im Grossen und Ganzen verlaufe die Debatte in einem anständigen Rahmen. Beschimpfungen würden ohnehin nicht zugelassen und gelöscht, erklärt der Administrator.

Eine gewisse «Übersäuerung» einzelner Mitglieder in Zeiten der Coronapandemie sei aktuell jedoch spürbar. Als Administrator brauche er ab und zu einen breiten Rücken.

Man kenne sich

Einen solchen brauchen auch Politikerinnen und Politiker, die sich in der Gruppe äussern. «Diese werden von uns nicht ganz gleich wie Privatpersonen behandelt», erklärt Ginsig. Er und sein Administratorenteam sind der Auffassung, dass gewählte Volksvertreter etwas mehr aushalten müssen. Doch auch in solchen Fällen gebe es eine klare Grenze, Angriffe unter der Gürtellinie würden nicht geduldet.

Christian Ginsig wünscht sich solche Online-Debatten, wie jene über die aktuelle Budgetabstimmung, auch für die Zukunft. Es solle auf Augenhöhe und mit Respekt diskutiert werden können. «Letztlich ist Olten ein grosses Dorf und keine Grossstadt», sagt er und lacht. Das zeige sich auch auf den zuweilen anonymen sozialen Medien: «Man kennt sich.»

«Mantramässige Wiederholungen»

Grundsätzlich begrüsst der aktuelle Parlamentspräsident Florian Eberhard (SP) die aktuelle Debatte ebenfalls – gerade auch, dass sich Oltner Parlamentarierinnen und Parlamentarier daran beteiligen. «Sie tragen so zur Meinungsbildung bei und es wird nicht nur unter den Politikern im Stadthaus diskutiert», sagt er.

Doch vom aktuellen Ton sei er negativ überrascht. Eberhard findet: Es bestehe derzeit ein Überangebot auf den sozialen Medien. Er spricht von «mantramässigen Wiederholungen» der Argumente. Als Parlamentspräsident, der bei städtischen Geschäften zurückhalten agiert, will er indes keinem der beiden Lager den Schwarzen Peter zuschieben.

Gehässiger Ton

Obwohl seine Meinung feststeht – Eberhard folgt dem Linkslager, das sich für das Budget und die Steuererhöhung ausspricht – versuche er als Parlamentspräsident die Oltnerinnen und Oltner bei Fragen möglichst neutral über das Geschäft zu informieren.

Hat aktuell das Oltner Parlamentspräsidium inne: Florian Eberhard. Patrick Lüthy

Den zuweilen gehässigen Ton auf Social Media sei ihm schon bei den Wahlen im Frühling aufgefallen. Nun sei der noch ausgeprägter. Eberhard fände es an der Zeit, eine Art Bürgerforum zu schaffen, in dem physisch debattiert werden könne. Er sagt:

«In den anonymen sozialen Medien lassen die Leute mehr Dampf ab.»

Florian Eberhard teilt Christian Ginsigs Einschätzung, dass in der Facebook-Gruppe «Olten» beide Lager gleichermassen zu Wort kommen. Die Inhalte seien allerdings «ungefiltert».

Heikler findet er den Twitter-Account «Olten». Der SPler spricht von einem Kampagnen-Account, der als offizielles Stadtprofil daherkomme, auf dem aber nur Inhalte des Nein-Komitees gepostet würden. «Gerade in Zeiten von Fake News und der Frage, was verlässliche Quellen sind, ist das problematisch.»