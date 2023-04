Olten Die 1.-Mai-Feier in der Schützi soll auch dieses Jahr wieder ein grosses und friedliches Fest werden Auch heuer findet das 1.-Mai-Fest findet in Olten statt: Nach dem traditionellen Marsch vom Bifangquartier in die Schützi treten drei Personen ans Rednerpult, davon zwei aus Olten.

Die 1.-Mai-Feier findet traditionellerweise in der Schützi und auf dessen Vorplatz statt. Bild: Hans Peter Schläfli

Der Tag der Arbeit steht in der Schweiz in diesem Jahr unter dem Motto «Mehr Lohn. Mehr Rente. Gleichstellung jetzt!». Das OK des 1.-Mai-Fest-Verein Olten mit SP-Kantonsrat Urs Huber als deren Präsident freut sich laut Mitteilung auf ein Zusammentreffen mit einer Mischung aus Umzug, Feier und Volksfest in der Schützi. Der Treffpunkt für den Umzug ist wie immer ab 13.30 im Bifang Olten; Abmarsch zum Umzug ist um 14 Uhr.

Hanny Weissmüller spricht in Olten an der 1.-Mai-Feier. zvg

Nach dem Eintreffen in der Schützi werden drei Personen ihre 1. Mai-Ansprache halten. Dieses Jahr sind dies: Hanny Weissmüller, erste Zentralpräsidentin des Lokpersonals SEV-LPV, Haute-Nendaz, Nils Löffel, Stadtrat von Olten jetzt!, und Daniele Ianni, Gewerkschaftssekretärin Unia, ebenfalls aus Olten.

Um rund 19.30 Uhr geht es weiter mit «Acoustic Soul» aus Olten. Acoustic Soul ist eine Band, die laut Mitteilung «mit ihrem vielfältigen Repertoire verzaubert». Das Quartett besteht aus Denise Weber (Gesang), Beni Weber (E-Gitarre), Stefan Hagmann (Bass) und Ernesto Gloor (Schlagzeug). Sie musizieren seit fünf Jahren zusammen. Von Soul bis Pop interpretieren die vier die Songs auf charmante Art und Weise. Eine fröhliche Mischung zum Tanzen oder Träumen.

Wie üblich wird der 1. Mai in Olten auch ein grosses und friedliches Fest sein: Neben Festwirtschaft, Grill, Pastaküche, Robinsonspielplatz, Tombola gibt es auch die traditionelle Sangria im Angebot. (otr)