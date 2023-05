Olten Das Street Food Festival macht in der Kirchgasse halt – in diesem Jahr werden die Essensabfälle erstmals zu Biogas Bereits zum 9. Mal findet das Street Food Festival in Olten statt. 50 Ess- und Getränkestände locken das Publikum in die Oltner Kirchgasse. Auf dieses Jahr hin gibts eine grosse Neuerung.

Letztes Jahr fand das Street Food Festival erstmals nach Corona wieder in der Kirchgasse statt. Bild: Patrick Lüthy

Ein Häppchen da, ein Häppchen dort: An diesem Wochenende findet bereits zum 9. Mal das Street Food Festival in Olten statt. Ab Freitag, 12. Mai, 17 Uhr laden 50 Marktstände zum Essen und Trinken in der Kirchgasse ein. Die kleinen Probierportionen bieten sich an, neue Speisen zu entdecken und sich auf eine kulinarische Reise zu begeben.

Wiederum gibt es auch Themenbars wie Cocktail-, Wein oder Bier-Probiermöglichkeiten oder ein Kinderland. Der Zutritt zum Areal ist kostenlos, und die Anreise mit dem ÖV wird empfohlen.

In diesem Jahr wird erstmals eine Apérobar aufgestellt. Zudem sei das Design der meisten Bars erneuert worden, sagt Rolf Arnet von der organisierenden Firma Hannibal Events GmbH auf Anfrage. Auch bei den Essensständen gibt es jedes Jahr ein paar Anpassungen. Seit langem wieder einmal im Angebot ist der Flammlachs oder der Pastrami-Burger, der aus gepökeltem und anschliessend geräuchertem Rindfleisch besteht.

Aus Rüstabfällen entsteht Biogas

In den vergangenen Jahren hat die Junge Wirtschaftskammer JCI Olten noch brauchbare Essensreste eingesammelt und an Bedürftige verteilt, um die Verschwendung zu vermindern. Dieses Konzept wird nun erweitert: Neu werden Speisereste, Rüstabfälle und verbrauchtes Frittieröl zu Biogas. In Olten wird der Bioabfall im Auftrag von der Aare Energie AG in der Biogasanlage Kompogas Utzenstorf verwertet. Dies mache das Festival noch nachhaltiger, heisst es in der Medienmitteilung.

Die Prognosen für das kommende Wochenende sind derzeit durchzogen. Es ist kühleres und regnerisches Wetter angesagt. Es werde sicher gedeckte Sitzplätze geben, sagt Mike Zettel, der mit seiner Eventfirma Kein Ding GmbH für die lokale Durchführung zuständig ist. Zudem sei es möglich, kurzfristig weitere mit Zelten überdachte Sitzgelegenheiten zu schaffen. Doch Zettel hofft, dass das Wetter noch besser wird als angesagt: «Petrus ist ein Street-Food-Gänger.» (fmu)