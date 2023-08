Olten Das Street Food Festival in der Kirchgasse ist lanciert – Mitorganisator hofft auf Petrus: «Solange es nicht regnet, ist gut» 50 Essens- und Getränkestände sollen an diesem Wochenende bis zu 25'000 Besucherinnen und Besucher ans Street Food Festival in Olten locken. Wo man sich umhört, gibt es am Freitagabend beim Start nur ein Thema: das Wetter.

Kurz nach dem offiziellen Start am Freitagabend strömen die Leute ans Street Food Festival, hier die Stände auf dem Munzingerplatz. Bruno Kissling

Die ersten Leute sind schon kurz nach fünf Uhr nachmittags in der Kirchgasse: Ein Pärchen trinkt ein erstes Bierchen, ein Mann nimmt einen Bissen vom Burger. Das Areal füllt sich mit Leuten, als just zum offiziellen Start des diesjährigen Street Food Festivals um 17.45 Uhr ein paar Regentropfen vom Himmel fallen. Das Thermometer zeigt 16 Grad Celsius.

Mitorganisator Mike Zettel. Bruno Kissling

Fünf Minuten vorher sagte Mitorganisator Mike Zettel bei der Bierbar noch: «Schön muss es nicht sein, aber solange es nicht regnet, ist gut.» Wegen der unsicheren Prognose für dieses Wochenende hat er vorgesorgt: Zum einen wurden vereinzelt Zelte über den Sitzbänken aufgebaut; zum anderen dürfen die Organisatoren auch den Unterstand beim Warenhaus Coop City an der Baslerstrasse nutzen. «Platz, um ein grosses Festzelt aufzustellen, gibt es auf dem Gelände aber nicht», sagt Zettel.

Das Wetter ist auch Thema bei Standbetreibenden

Zum ersten Mal in Olten dabei: Petra Frank (links) und ihre Mitarbeiterin Adina Trindler mit der Raclette-Bar. Bruno Kissling

Zum ersten Mal in Olten mit einem Stand dabei ist Petra Frank und ihr Mann Werner Hauser aus Zürich. Aus einem umgebauten Piaggio Ape servieren sie Raclette - in Fünfer- oder Zehnerportionen mit je verschiedenen Käsesorten. «Wie gut es läuft, kann man im Voraus nicht sagen», so Frank. Sie hoffe einfach, dass das Wetter mitspiele.

Klaus Fetscher mit seinem Flammlachs. Bruno Kissling

Seit ein paar Jahren erstmals wieder dabei ist Klaus Fetscher aus Gränichen AG mit seinem Flammlachs, dem auf einem Holzbrett über dem Feuer gegrillten Fisch. «Wie es läuft, dafür ist meistens das Wetter massgebend», sagt auch er. Dass es aber wieder so gut komme, wie das erste Mal im Jahr 2015 in Olten, als das Street Food Festival nur an einem Samstag stattfand, dazu brauche es viel. «Das war richtig Halligalli damals», sagt er. Erschwerend kommt derzeit die frappante Teuerung beim Lachs von bis zu 40 Prozent dazu. Fetscher will sich aber nicht beklagen.

Zwei Vorbehalte gegen neues Sonnenverdeck in Kirchgasse

Kurz nach dem Regenguss reisst der Himmel wieder auf. Der vor kurzem eingerichtete Sonnenschutz aus Scherenschnitten in der Kirchgasse kann seinen Dienst leisten. Die ersten Urteile über die neue Installation fallen vorwiegend positiv aus.

Das vor kurzem fertig montierte Sonnenverdeck aus überdimensionalen Scherenschnitten aus Stoff in der Kirchgasse. Bruno Kissling

Zwei Sachen stören: «Es fehlt die Farbe», findet Isabelle Bitterli, Autorin und Leiterin des Hauses für Fotografie, zu den in Weiss gehaltenen überdimensionalen Scherenschnitten. Für Urs Bütler von der Buchhandlung Schreiber wirkt es unter den quadratischen Stofffeldern etwas düster, wenn der Himmel darüber grau ist.

In statt vor dem Laden: Der Bierausschank der Buchhandlung Schreiber mit Inhaber Urs Bütler und den Mitarbeitern Sebastian Martin und Michael Wolschütz (von links). Bruno Kissling

Der Buchhändler ist auch in diesem Jahr wieder am Street Food Festival dabei. Mit seiner Cafeteria bespielt er seine Aussenwirtschaft. Die Bar durfte er aber nicht mehr vor seinem Geschäft aufstellen, wie dies im vergangenen Jahr erstmals der Fall war. Aus Gründen der Gleichbehandlung aller Gastronomiebetriebe.

Diese dürfen zwar aus dem Innern ihres Betriebs servieren, aber nicht zusätzlich Verkaufsstände im Freien schaffen, heisst es bei den Organisatoren. So hat Bütler den Zapfhahn für das Oltner Drei Tannen Bier diesmal gleich beim Ladeneingang aufgebaut. Seinen Ärger darüber lässt er sich äusserlich kaum anmerken.

Neu sind in diesem Jahr Container für Essensreste, die zu Biogas verwertet werden. Grüner wird das Street Food Festival zudem mit solarbetriebenen Pressmulden. Und die Mehrweg-Becher sind laut Mitorganisator Mike Zettel schon seit acht Jahren Pflicht.