Olten Das Ständeli des Stadtpräsidenten geht zuerst in die Hose ‒ es ist trotzdem ein gelungener (musikalischer) Auftakt der Fasnacht Bei der traditionellen Schlüsselübergabe im Oltner Stadthaus an den Obernaaren Ule dr 1 ging es musikalisch zu und her: Nur der Stadtpräsident Thomas Marbet vermochte mit seiner Melodica nicht ganz mitzuhalten.

Stadtpräsident Thomas Marbet beim Spiel auf seiner Melodica (rechts): Fukoratspräsident Beat Loosli und Obernaar Ule dr 1 hören amüsiert zu. Bruno Kissling

Es war die Fasnachtsfeuertaufe für Thomas Marbet: Er durfte am Mittwochnachmittag erstmals seit seiner Wahl als Stadtpräsident den Schlüssel für die fünfte Jahreszeit an den Obernaaren übergeben. Die Coronapandemie hat das in den vergangenen beiden Jahren verhindert.

Musikalisch hat die Herregäger Guggemusig, die mit Ule dr 1 in diesem Jahr das Fasnachtsoberhaupt stellt, den traditionellen Empfang im Foyer des Stadthauses von Stadtrat und Stadtverwaltung mit der Obernaaren-Hymne fetzig eingeläutet. Dem wollte der Stadtpräsident in nichts nachstehen.

Obernaar Reto Ulrich alias Ule dr 1 bei seiner Rede im Foyer des Stadthauses. Bruno Kissling

Nach seinen einleitenden Worten, dass der Obernaar nun zu «Robidog und Aaregländer, Velowäg und Schattenspänder» schauen müsse, nahm Thomas Marbet seine Melodica hervor und wollte ein paar Töne spielen. Es blieb beim Versuch. Trotz mehrmaliger Anläufe versagte das batteriebetriebene Instrument seinen Dienst. «Energiesparen», meinte Obernaar Ule dr 1 dazu keck.

Der Stadtpräsident spendete Drei-Tannen-Bier und Brezel

Der guten Stimmung zum Fasnachtsstart tat dies keinen Abbruch: Der Stadtpräsident spendete den Fasnächtlerinnen und Fasnächtlern Oltner Drei-Tannen-Bier, Brezel und Orangensaft. Und sowieso waren alle froh, dass nach zwei Jahren Unterbruch wieder richtig Fasnacht ohne Einschränkungen gefeiert werden kann.

Gute Stimmung beim Fasnachtsempfang im Foyer des Oltner Stadthauses: Im Bild Zunftmeister Thomas A. Müller von der Höckeler-Zunft (links) und Hilari-Zunftmeister Daniel Probst. Bruno Kissling

Das obligate Bild zur Schlüsselübergabe: Fukoratspräsident Beat Loosli, Obernaar Ule dr 1 und Stadtpräsident Thomas Marbet (von links). Bruno Kissling

Die gute Nachricht zum Schluss: Thomas Marbet schaffte es nach der Schlüsselübergabe an Ule dr 1 und dem obligaten Fototermin doch noch, sein Ständeli zu spielen – er trug die Melodie des Volkslieds «Wellerman» vor. Die Melodica hatte ein Einsehen mit dem Stadtpräsidenten. Und die Herregäger Guggemusig gab danach nochmals ein paar Kostproben von ihrem Können, mit dem Obernaaren Ule dr 1 am Sousafon. Ein gelungener (musikalischer) Auftakt der Fasnacht.