Regierung Das hat der Oltner Stadtrat in den nächsten zwei Jahren vor: Er kündigt «eine dicht bepackte zweite Halbzeit» an Grossprojekte wie die Eröffnung des neuen Schulhauses Kleinholz oder Massnahmen bei Kindern und Jugendlichen zur Verbesserung der Chancengleichheit. Das steht in den nächsten zwei Jahren in der Stadt Olten an.

Der Stadtrat hat ein voll bepacktes Programm für die zweite Legislaturhälfte (von links): Nils Löffel, Stadtpräsident Thomas Marbet, Raphael Schär-Sommer, Benvenuto Savoldelli und Marion Rauber. Bild: Bruno Kissling

Es ist Halbzeit in der Legislatur 2021 bis 2025. Diese Zeitung hat bereits im Juli eine Halbzeitbilanz mit kritischen Rückmeldungen aus den Fraktionen vorgenommen. Nun meldet sich auch der Stadtrat mit einer aus seiner Sicht natürlich positiven Bilanz. Zudem blickt die Oltner Regierung nach vorne und kündigt eine «dicht bepackte zweite Halbzeit» an, was sie in den nächsten beiden Jahren umsetzen möchte. Hier ein Überblick.

Mehrere Direktionen haben im laufenden Jahr gemeinsam eine Strategie der frühen Förderung für die Kinder von 0 bis 4 Jahren ausgearbeitet. Erste Massnahmen sollen ins Budget 2024 aufgenommen werden. Schwerpunkt dabei ist die Anstellung einer Fachperson, welche sich – kombiniert mit der noch nicht besetzten Fachstelle Kind-, Jugend- und Familienförderung – der Anliegen der Kleinsten annimmt. Zu den Aufgaben der neuen Fachstelle gehört auch die Auswertung der bisherigen Jugendarbeit als Basis für die weitere Entwicklung, allenfalls auch auf der rechten Aareseite.

Die frühe Sprachförderung soll vorerst per Schuljahr 2024/25 beim Deutsch vor dem Kindergarten auf 48 Plätze verdoppelt werden. Auch die Subjektfinanzierung will der Stadtrat auf weitere Angebote ausweiten und die Kommunikation verstärken, um bereits vorhandene Angebote besser bekannt zu machen.

Im Juni 2022 wurde ein Freiwilligenanlass mit der Bevölkerung durchgeführt. Im Jahr 2024 ist nun eine partizipative Entwicklung des Altersleitbilds geplant. Auch für das neue Kulturkonzept bestand im vergangenen Juni für Interessierte die Möglichkeit, Inputs direkt einzubringen; eine zweite öffentliche Veranstaltung vom kommenden November ist dem Entwurf des neuen Konzepts gewidmet. Nachdem das Stimmrecht für Ausländerinnen und Ausländer im September 2021 auf kantonaler Ebene verworfen wurde, soll dem Gemeindeparlament ein Vorschlag für einen Migrationsbeirat unterbreitet werden.

Zur Teilhabe gehören auch digitale Dienstleistungen und Infrastrukturen. Hier ist die Stadtverwaltung mit der Erarbeitung einer IT-Strategie und der Evaluation einer neuen Geschäftsverwaltungssoftware gestartet. Angesichts der Tatsache, dass die Swisscom bis 2024 das ganze Stadtgebiet mit einer leistungsstarken Breitbandinfrastruktur erschliessen will, die für alle Anbieter offensteht, wurde auf ein Submissionsverfahren für ein neues Glasfasernetz verzichtet.

Der Bezug der neuen Schulanlagen Kleinholz mit Dreifachturnhalle ist im Sommer 2024 vorgesehen. Bestandteil werden auch schulergänzende Tagesstrukturen vor Ort sein. Auf dem Areal entsteht zudem ein Quartiertreffpunkt, weshalb der Quartierverein Kleinholz in den Bauprozess eingezogen wurde. Bereits sind weitere Ausbauetappen bei der schulischen Infrastruktur initiiert worden, unter anderem ein neues Kindergartengebäude in der Schulanlage Bannfeld und die Sanierung und Erweiterung der Schulanlage Frohheim auf der Sekundarstufe.

Nachdem im vergangenen Jahr das räumliche Leitbild vom Parlament genehmigt wurde, sind im laufenden Jahr zahlreiche Bestandteile der neuen Ortsplanung lanciert worden. Auf dieser Basis sollen dann Konkretisierungen, zum Beispiel zum Thema künftige Ausgestaltung von Munzinger- und Klosterplatz oder sichere Stadtteilverbindungen für Fuss- und Veloverkehr im Bereich Postplatz Winkel oder Sälikreisel angepackt werden.

Abgeschlossen sind die Attraktivierung des Ländiwegs zur Aarepromenade mit Buvette und die Sanierung des Aareufers beim Pontonierhaus, wo die zusätzliche Aufwertung einer Einsprache aus der Anwohnerschaft zum Opfer fiel. Die Nutzungsplanung für ein Floss auf der Aare auf der Höhe des Ländiwegs wurde eingeleitet. Verbessert wurde inzwischen auch der Aarezugang beim Chessiloch und beim Schwanenmätteli.

Die Infrastrukturvorhaben konzentrieren sich in der zweiten Halbzeit auf den Hochbau: Nachdem der Projektierungskredit für eine Sanierung und Erneuerung des Kunstmuseums an der Kirchgasse gescheitert war, nimmt der Stadtrat einen zweiten Anlauf. Thema ist dabei als Option auch die räumliche Zusammenführung von Stadt- und Jugendbibliothek, die seit 2022 bereits organisatorisch unter einem Dach sind.

Demnächst wird dem Parlament zudem ein Projekt für die Sanierung des Krematoriums unterbreitet; eingeleitet ist auch das Projekt für die Sanierung des Garderobengebäudes in der Badi. In die Finanzplanung aufgenommen wurde ausserdem die Gesamtsanierung des Stadttheaters, von Gebäudehülle und Bühnenhaus. In Ausarbeitung ist ebenso ein Betriebskonzept als Basis für die Sanierung der Stadthalle.