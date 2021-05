Olten Daniel Gaemperle steht für gestalterische Offenheit und Präzision Künstler Daniel Gaemperle aus Kleinlützel zeigt an der Hübelistrasse 30 in Olten Arbeiten auf Leinwand und Papier.

Daniel Gaemperle ist an der Hübelistrasse zu Gast. zvg

In einer eindrücklichen Präsentation zeigt der Maler und Zeichner Daniel Gaemperle aktuelle Werke auf Leinwand und Papier und stellt diese älteren Arbeiten gegenüber. Die ausgestellten Werke in den Räumlichkeiten des Kunstvereins Olten sind mit unterschiedlichsten Mal- und Zeichenmaterialien geschaffen, zum Teil aus verschiedenen Leinwandelementen zu einem grösseren Werk zusammengesetzt oder durch collagierte Teile ergänzt. Sie zeichnen sich ebenso durch gestalterische Präzision wie Offenheit und Abstraktheit aus.

Bei dieser steten Kombination von Malerei und Zeichnung, bei der die Malerei als Medium des Raums und die Zeichnung als umreissende Spur zu verstehen sind, bleiben die Arbeiten immer ungegenständlich, aber nicht ohne Inhalt oder ohne Anhaltspunkte für Assoziationen. Die Arbeiten haben keine Titel und sollen sich selbst den Betrachtenden erschliessen oder sich erklären.

In Algier geboren

Daniel Gaemperle wurde 1954 in Algier in Algerien als Auslandschweizer geboren und lebt seit 1987 in Kleinlützel. Seine Arbeitsgebiete umfassen Malerei, Zeichnung, Glasgestaltung, Druckgrafik, sakrale Kunst, Wandbild und Baugestaltung. Seine Ausstellungstätigkeit in Galerien und Museen reicht weit über die Landesgrenzen hinaus. Seit den 1980er-Jahren gewann Gaemperle verschiedene Wettbewerbe und erhielt diverse Preise und Stipendien, unter anderen von der Stiftung Pro Arte, vom Kunstkredit Basel-Stadt und Baselland, von der Eidgenössischen Kunstkommission sowie vom Kanton Solothurn 2014 den Preis für Malerei.