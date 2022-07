Olten Brand an der Ziegelfeldstrasse bei Häuserzeile, die dem Abriss geweiht ist – Feuerwehreinsatz dauert an In einem Haus an der Ziegelfeldstrasse in Olten ist am späteren Nachmittag ein Brand ausgebrochen. Die Löscharbeiten sind aber noch im Gang. Die Liegenschaft soll unbewohnt sein.

Die Feuerwehr ist vor Ort an der Ziegelfeldstrasse, die Löscharbeiten sind im Gang. Sven Altermatt

An der Ziegelfeldstrasse in Olten steht ein Haus in Brand. Die Rauchsäule ist weitherum zu sehen. Augenzeugen zufolge ist das Feuer am späteren Nachmittag ausgebrochen. Um zirka 16.30 Uhr ging bei der Kantonspolizei die Meldung ein. Nach Angaben der Polizei dauert der Löscheinsatz noch an, Einsatzkräfte der Feuerwehr Olten und Schönenwerd sind im Einsatz, auch Polizei und Ambulanz sind vor Ort. Die Ziegelfeldtrasse ist in beide Richtungen gesperrt. Der Verkehr wird via Ringstrasse und Solothurnerstrasse umgeleitet.

Zum Ausmass und zur Ursache des Feuers konnte die Kantonspolizei noch keine Angaben machen. Wie der Oltner Stadtpräsident, Thomas Marbet, mitteilt, seien keine Personenschäden bekannt. Gemäss Augenzeugen sind grosse Teile des Daches bereits den Flammen zum Opfer gefallen. Sie berichten von starker Rauchentwicklung und einstürzenden Dachbalken. Gemäss der Kantonspolizei ist die Liegenschaft derzeit unbewohnt; laut Anwohnern soll das Haus jedoch zeitweise «still benutzt» worden sein.

Für das Areal an der Ziegelfeldstrasse, auf dem sich die Liegenschaft befindet, hatte ein Investor eine Überbauung mit rund 60 Wohnungen geplant. Erst im Januar lehnte das Verwaltungsgericht den Gestaltungsplan des Bauprojektes jedoch ab. Das Urteil ist rechtskräftig.

Update folgt.