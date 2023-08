Olten Bei Polizei-Grosseinsatz waren offiziell weniger als 100 Einsatzkräfte vor Ort – Kritik an der Areal-Besitzerin wird laut Vergangenen Freitag kam es im Oltner Industriequartier zu einer Razzia mit Zürcher und Solothurner Polizeikräften. Nun beanstanden Betroffene die Zustände auf dem 12’500 Quadratmeter grossen Areal. Die Besitzerfirma rechtfertigt sich.

Diese Gebäude an der Haslistrasse 72 durchsuchte die Polizei. Bild: Fabian Muster

Am Montagmorgen kurz nach 10 Uhr deutet nichts mehr auf den Grosseinsatz der Polizei von vergangenem Freitag hin. Es ist ruhig. Auf dem Areal an der Haslistrasse 72 im Oltner Industriequartier sind kaum Leute zu sehen. Rund ein Dutzend Autos, darunter ein paar Lieferwagen mit Firmenbezeichnungen, sind im Innern des Areals abgestellt. Vor drei Tagen kam es an gleicher Stelle zu «filmreifen Szenen», wie ein Augenzeuge gegenüber dieser Zeitung berichtet.

Um rund 6 Uhr frühmorgens ging’s los: Polizeikräfte aus den Kantonen Zürich und Solothurn stürmten das Areal, auf dem mehrere Gebäude stehen. Polizistinnen und Polizisten in Vollmontur verschafften sich gewaltsam Zutritt zu diversen Räumlichkeiten – Zeugen konnten Detonationen hören; Scharfschützen waren auf einem Gebäude postiert. Die Ausbeute: Es wurden Computer und Hanfpflanzen beschlagnahmt sowie mehrere Personen abgeführt und einvernommen.

Ob der Grosseinsatz tatsächlich mit einem Rachemord im Rockermilieu zu tun hat, wie der «Blick» schrieb, ist offen. Die Zürcher Strafverfolgungsbehörden sagten nur, dass es beim Einsatz um ein mögliches Delikt gegen die Freiheit geht. Auf Anfrage dieser Zeitung präzisierte die Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich nun immerhin, dass laut Kantonspolizei weniger als 100 Einsatzkräfte vor Ort waren. Ein Augenzeuge berichtete zuerst von mehr als 200 Polizisten. Weitere offizielle Infos zum Fall gibt es nicht.

Feuerwehr rückt nur zusammen mit Polizei zum Areal aus

Der Polizei-Grosseinsatz wühlt die Mieterschaft an der Haslistrasse auf. Diese Zeitung hat mit mehreren Personen gesprochen. Es kommt immer wieder zu Vorfällen: Lärmbelästigungen, versperrte Zufahrten wegen parkierter Fahrzeuge oder Littering. Auch der Strassenstrich auf der Haslistrasse, der zwischen 20 abends und 5 Uhr morgens von der Stadt Olten toleriert wird, hat Folgen: Prostituierte und ihre Freier sollen sich auf dem Areal zurückziehen, wie hinterlassene Präservative zeigen.

Das Areal an der Haslistrasse in der Oltner Industrie: Die Feuerwehr rückt bei ihren Einsätzen nur gemeinsam mit der Polizei aus. Bild: Fabian Muster

Die Polizei wird häufig auf dem Areal gesehen, aber auch die Feuerwehr rückt immer wieder aus. Eine Brandmeldeanlage sichert die Gebäulichkeiten, sodass es zu Fehlalarmen kommen kann. Wie aus Feuerwehrkreisen gegenüber dieser Zeitung bestätigt wird, rückt die Feuerwehr nur mit der Polizei zum Areal aus, damit die Sicherheit gewährleistet ist.

Zudem gibt es Mannschaftsangehörige, die aus Angst vor persönlichen Repressionen ihr Namensschild an der Uniform entfernen, um nicht identifizierbar zu sein. In der Vergangenheit wurden Feuerwehrleute bei ihren Einsätzen auf dem Areal nämlich schon angepöbelt.

Mieter äussert sich kritisch

Ein Mieter, der das Areal seit zwölf Jahren kennt, ist Kurt Mirer. Er hat dort sein Büro sowie zwei Fahrzeuge (einen Car und einen Kleinbus) seiner Firma Goldstern-Reisen untergebracht. Er spricht von Leuten, die dauernd Probleme bereiteten. Es handelt sich um Besuchende der dort ansässigen Clubs, aber auch um andere Mieter.

Es komme etwa immer wieder vor, dass seine Garageneinfahrt versperrt ist und er seine Fahrzeuge nicht benützen kann. Er versuche dann jeweils ausfindig zu machen, wer das sein könnte oder rufe die Polizei. Das Problem: In welchem Gebäudeteil sich die betreffende Person auf dem weitläufigen Areal gerade befinde, sei schwierig auszumachen.

Das führte bereits zu einzelnen Vorfällen: So musste Mirer schon den Pfefferspray zücken, um sich gegen eine Person zu wehren, die ihm «an die Gurgel» wollte. Als die alarmierte Polizei dann eintraf, sei der Betreffende bereits weg gewesen.

Mirer ist unzufrieden und gibt der Besitzerfirma eine Mitschuld an den Zuständen vor Ort. «Ich habe schon 1000-mal gesagt, dass man aufhören solle, solchen Leuten Räume hier zu vermieten.» Darunter würden seriöse Firme wie die seine oder das Login-Berufsausbildungszentrum leiden, das sich ebenfalls auf dem Areal befindet.

Login Berufsbildung AG war betroffen Das Login Berufsbildung AG, die Ausbildungspartnerin der ÖV-Unternehmen von SBB, BLS oder Rhätische Bahnen, war vom Polizei-Grosseinsatz vergangenen Freitag ebenfalls betroffen. Dieser Polizeieinsatz stehe in keinerlei Verbindung zum Unternehmen, stellt CEO Barbara Rytz auf Anfrage klar. «Die Sicherheit unserer Lernenden und Mitarbeitenden war jederzeit gewährleistet und geniesst bei Login oberste Priorität», heisst es weiter. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die vor Ort tätigen Berufsbildner hätten äusserst besonnen reagiert, «indem sie die Lernenden unverzüglich ins nahe gelegene SBB-Personalrestaurant Industriewerk geleitet haben». Um 9 Uhr konnten die Lernenden dann wieder ihre gewohnten Plätze im Bildungszentrum einnehmen und ihre üblichen Tätigkeiten aufnehmen. Die genauen Hintergründe des Einsatzes seien der Firma nicht bekannt. Login sei im Gebäude Haslistrasse 72 befristet eingemietet, weil man in Olten möglichst nahe beim SBB-Industriewerk sein wolle. Wie lange die Firma den Standort noch aufrecht erhält, beantwortete Login nicht. (fmu)

Ein Mitarbeiter einer anderen grösseren Firma auf dem Areal – beide sollen anonym bleiben – äussert sich ebenfalls kritisch. Er rate allen ab, hier nachts rumzulaufen: Da seien «komische Leute» unterwegs. Auch er findet, dass in erster Linie die Besitzerfirma hier aufräumen müsse, glaube aber nicht, dass sich nach dem Polizei-Grosseinsatz etwas ändere.

Das sagt die Besitzerfirma zu den Vorwürfen

Das 12’500 Quadratmeter grosse Areal gehört der Hasli Liegenschaften AG. Laut Verwaltungsratsmitglied Chiara Borner ist man bemüht, eine gute Mieterschaft zu haben sowie für Recht und Ordnung zu sorgen. So sei die Videoüberwachung in den vergangenen drei Jahren aufgerüstet worden. Dank Strafanzeigen konnten damit schon Vorfälle aufgeklärt werden. «Seither ist es ruhiger geworden.»

Das richterliche Verbot beim Eingang des Areals. Bild: Fabian Muster

Das Problem in Borners Augen: Viele Externe betreten das Areal, obwohl beim Eingang per richterlichem Verbot seit Jahren darauf hingewiesen wird, dass Unbefugte keinen Zutritt auf das private Gelände geniessen. So komme es auch immer wieder zu Sachbeschädigungen: vom kaputten Tor bis zum angezündeten Auto. Das Areal absperren will die Besitzerfirma nicht, weil einige Firmen wegen Lieferanten oder Kundschaft auf einen Zugang rund um die Uhr angewiesen sind.

Sachbeschädigungen übernimmt der Staat

Borner sagt aber auch: «Wir können das Handeln von Personen nicht beeinflussen.» Solange die Mieterschaft sich ordentlich verhalte und die Miete zahle, gehe man gegen die betreffenden Personen nicht vor. Sobald man mehr zu den Hintergründen des Vorfalls vom vergangenen Freitag wisse, werde man die entsprechende Mieterschaft allerdings zur Rechenschaft ziehen. Bisher hat sich die Polizei laut Borner auch ihnen gegenüber nicht näher geäussert.

Die von der Polizei verursachten Sachbeschädigungen werden von den Strafverfolgungsbehörden gedeckt, wie die Zürcher Oberstaatsanwaltschaft auf Anfrage schreibt. «Wer letztlich dafür aufkommen muss, entscheidet sich indes erst bei Abschluss des Strafverfahrens.»

Die Mieterschaft muss sich weiterhin in Geduld üben: Die Besitzerfirma hat laut Borner am Montag alle neuen Türen und Systeme bestellt. Man wisse aber noch nicht genau, wann diese einträfen. Denn auch Brandschutztüren seien beim Polizeieinsatz kaputtgegangen. Borner rechnet damit, dass die ganze Sache in einigen Wochen erledigt sein sollte.