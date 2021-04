Olten Auch Barriere beim Vögeligarten musste dran glauben Nachdem am frühen Freitagmorgen die Barriere an der Riggenbachstrasse demoliert wurde; ist nun auch die zweite an der Gartenstrasse zerstört worden.

Barriere an der Gartenstrasse in Olten: einfach umgebogen. zvg

Noch hat das letzte Woche in Olten eingeführte neue Verkehrsregime fürs Säliquartier die Akzeptanzhürde offenkundig nicht geschafft. Nachdem am frühen Freitagmorgen die Barriere an der Riggenbachstrasse mutwillig zerstört wurde, war übers Wochenende jene an der Gartenstrasse an der Reihe. Damit sind die beiden Barrieren, die im Rahmen der Verkehrsberuhigung Säliquartier den Fluchtverkehr unterbinden sollten, innert 48 Stunden Anschlägen zum Opfer gefallen. Mittlerweile wurde die Barriere an der Riggenbachstrasse wieder provisorisch instand gestellt.

Die neuste Aktion ähnelt in auffälliger Weise jener vom Freitag. Der Barrierearm wurde einfach umgebogen und damit eine ungehinderte Weiterfahrt ermöglicht. Die Situation vor Ort am Samstag wurde von Insidern als relativ ruhig bezeichnet; es habe keine grossen Störungen im Säliquartier gegeben. Der übliche Werktags- und Einkaufsverkehr habe sich ruhig abgewickelt, so dass man davon ausgegangen sei, das neue Regime sei in den Köpfen angekommen, so das offizielle Olten.

Zu beiden Störaktionen hat die Stadt Anzeige gegen unbekannt eingereicht.