Aedermannsdorf «Ich bin ein Umsteiger, kein Aussteiger»: Selfmademan Adrian Schöni gibt Kochkurse auf dem Feuer an und zeigt seine Permakultur

In seiner Butig 74 bietet Adrian Schöni Gartenführungen, Kochkurse und Holzarbeiten an. Ein Besuch beim Tausendsassa in Aedermannsdorf, der das Wirtschaftssystem kritisch beäugt – aber doch nicht ganz aussteigen will.