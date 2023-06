Olten Alexandra Wettstein wird neue Co-Schulleiterin an der Primarschule Säli Die 39-Jährige Alexandra Wettstein übernimmt den Posten von Dorothea Luh, die nach einem Jahr die Co-Schulleitung abgibt.

Die neue Co-Schulleiterin Alexandra Wettstein. Bild: Zvg

Der Oltner Stadtrat hat Alexandra Wettstein aus Olten als neue Co-Schulleiterin der Primarschule Säli angestellt, wie die Stadtkanzlei mitteilt. Sie wird damit Nachfolgerin von Dorothea Luh, die den Posten nach einem Jahr abgibt. Die 39-jährige Wettstein wird ihre neue Aufgabe am 7. August 2023 antreten und bildet gemeinsam mit der bestehenden Co-Schulleitungskollegin Kathleen Raths das Führungsteam der Primarschule Säli.

Das Sälischulhaus in Olten. Bruno Kissling

Wettstein absolvierte nach der Matura die Ausbildung als Lehrperson für die Primarstufe an der Pädagogischen Hochschule Zug. Sie besitzt eine Zusatzausbildung als Sportlehrerin der Pädagogischen Hochschule Zürich, Zertifikate als Marketing- und Personal-Assistentin sowie einen Bachelor of Science in Angewandter Psychologie der Fachhochschule Nordwestschweiz in Olten.

Nach ihrem fünfjährigen Wirken als Primarlehrerin arbeitete Wettstein laut Mitteilung während fünf Jahren als Sachbearbeiterin Personal und Marketing in der Privatwirtschaft und während dreier Jahre als Evaluationsfachperson bei der Fachstelle für Schulbeurteilung im Kanton Zürich. Ihre letzte berufliche Station war ein Einsatz im Volksschulamt des Kantons Solothurn. Wettstein bringt entsprechend verschiedenste Erfahrungen aus dem Bildungsumfeld in ihre neue Funktion ein. (otr)