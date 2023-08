Olten Alexandra Bograd wird neue medizinische Leiterin der Hornhaut-Stiftung in Olten Seit Anfang August führt Alexandra Bograd die Keradonum-Stiftung in Olten. Die Hornhautbank leistet einen Beitrag für die Versorgung mit Augenhornhaut-Transplantaten in der Schweiz.

Alexandra Bograd ist neue medizinische Leiterin der Keradonum-Stiftung Hornhautbank. Bild: zvg

Alexandra Bograd ist seit dem 1. August die neue medizinische Leiterin der Keradonum-Stiftung in Olten. Der Stiftungsrat und Laborleiterin Susanne Mächler freuten sich, dass Bograd «ihr Wissen und Können im Bereich Hornhauterkrankungen der Keradonum Hornhautbank zur Verfügung stellt», heisst es in einer Mitteilung. Bograd tritt die Nachfolge von Christoph Tappeiner an, der neu zum Co-Chefarzt der Pallas Kliniken Olten berufen wurde. Bograd ist als Augenärztin bei den Pallas Kliniken tätig.

Die Keradonum Hornhautbank leistet nach eigenen Angaben einen zentralen Beitrag an die Versorgung mit Augenhornhaut-Transplantaten, die sie an die Augenchirurgie in der ganzen Schweiz abgibt. Im modernen Labor an der Solothurnerstrasse in Olten werden zuvor entnommene Hornhäute aufbereitet und gelagert.

Einblick in die Arbeit der Stiftung Keradonum an der Solothurnerstrasse 257 in Olten. Bild: Bruno Kissling

Die neue medizinische Leiterin kenne den gesamten Ablauf von der Prüfung und Aufbereitung der Augenhornhäute bis zu deren medizinischer Verwendung bei Patientinnen und Patienten mit Hornhautproblemen, die sie in den Pallas Kliniken betreut. Für die in Olten beheimatete und einzige unabhängige Hornhautbank in der Schweiz ist laut Mitteilung diese Erfahrung ein grosser Gewinn. (otr)