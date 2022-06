Olten Aare Energie AG nimmt weitere Fotovoltaik-Anlage in Betrieb – neues Betriebsgebäude produziert Energie für den Eigengebrauch Der Energieversorger mit Sitz in Olten hat die insgesamt siebte Fotovoltaik-Anlage angeschlossen. Diese produzieren Strom von ca. 900'000 Kilowattstunden pro Jahr.

Anlage auf dem Betriebsgebäude der a.en aus der Vogelperspektive gesehen. zvg

Rund drei Monate vor Fertigstellung des neuen Betriebsgebäudes der Aare Energie AG hat der Energieversorger in Olten kürzlich eine weitere Fotovoltaikanlage in Betrieb genommen, wie es in einer Mitteilung heisst. Die Anlage wurde auf dem Dach des Betriebteils des Minergie-Gebäudes realisiert.

Das Dach des Büroteils werde durch andere erforderliche Technikaufbauten belegt. Die insgesamt 328 Panels ergeben eine Fläche von 610 m2. Mit einer installierten Leistung von 124 Kilowatt-Peak werden rund 121'000 Kilowattstunden Strom jährlich produziert, was dem Bedarf von fünfzig Haushalten entspricht.

Anlage auf dem Betriebsgebäude der a.en aus Westen gesehen. zvg

Der Solarpark umfasst somit neu sieben Fotovoltaik-Anlagen mit über einem Megawatt Leistung und einem jährlichen Stromertrag von ca. 900'000 Kilowattstunden. Erstmals wird der produzierte Strom selber durch die Aare Energie AG im Eigenverbrauch genutzt. Voraussichtlich rund 80'000 Kilowattstunden werden direkt im Betriebsgebäude genutzt; die restliche Solarenergie werde ins Netz eingespeist und in den an die Kundinnen und Kunden gelieferten Energieprodukte verwendet.

Betreffs neuer kommender Normen für den Anschluss von Energieerzeugungsanlagen hat die Firma laut Mitteilung die Kuppelschalter ihrer Fotovoltaik-Anlage mit einer Kurzzeitbatteriestützung ausgerüstet. Im Fehlerfall bleibe die Anlage somit kurzzeitig weiter mit dem Netz verbunden und könne aktiv mithelfen, dieses zu stützen. (otr)