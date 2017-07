Baumstammwerfen, Steinstossen, Hammerwerfen: Hierzulande eher unbekannte Disziplinen, in Schottland sind sie fester Bestandteil der Nationalsportart, den Highland Games. Bestaunt werden können die kilt-tragenden Athleten an diesem Wochenende auch in Hägendorf. Es finden die Highland Games Mittelland statt. Die dreitägige Veranstaltung besteht aus zwei Hauptteilen: Der Highland-Games-Europameisterschaft, die zum ersten Mal in der Schweiz ausgetragen wird, und der Qualifikation für die Schweizermeisterschaften. Durchgeführt wird der Event auf der Hägendörfer Rinderweid.