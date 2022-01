Obergösgen Nach 27 Jahren ist der Landgasthof Kreuz in Obergösgen zum Verkauf ausgeschrieben Die ganze Liegenschaft samt Restaurant und fünf Gästezimmern soll für 1,65 Millionen Franken einen neuen Eigentümer erhalten.

Der Landgasthof Kreuz in Obergösgen sucht einen neuen Besitzer. Bruno Kissling

«Hier bietet sich eine einmalige Gelegenheit für einen ambitionierten Gastronomen!», schreibt die Immobilia 4 AG in der Verkaufsbroschüre. Die Firma mit Sitz in Aarau wurde mit dem Verkauf des Landgasthofes Kreuz als Aktiengesellschaft in Obergösgen beauftragt. Ein entsprechendes Inserat findet sich im Internet auf dem bekannten Portal Homegate. Wieso soll aber die Liegenschaft verkauft werden?

«Zum Verkauf steht aus Altersgründen der sehr erfolgreich geführte Gasthof Kreuz in Obergösgen», heisst es in der Verkaufsbroschüre weiter. Auf Anfrage wollten weder Herbert Balz noch Katharina Balz-Michel, Eigentümer und Betreiber des Restaurants, dieser Zeitung Auskunft geben. Für einen Preis von 1,65 Millionen Franken kann die Landgasthof Kreuz AG erworben werden.

2008 wurde die Aktiengesellschaft im Handelsregister eingetragen: Präsident des Verwaltungsrates ist Herbert Balz; Mitglied des Verwaltungsrates ist Katharina Balz-Michel. Gemeinsam haben sie 27 Jahre lang das «Kreuz» an der Oltnerstrasse 10, mitten im Dorfkern, betrieben.

Wirtewohnung wurde saniert

Im Verkaufspreis der Aktiengesellschaft ist neben dem Gebäude auch das gesamte Klein- und Grossinventar im Wert von 400'000 Franken enthalten. Beim Kauf ohne Klein- und Grossinventar und ohne Übernahme der Aktiengesellschaft beträgt der Verkaufspreis 2,32 Millionen Franken, vermerkt die Verkaufsbroschüre.

Das «Kreuz» befindet sich im Obergösger Dorfkern. Bruno Kissling

Die Liegenschaft umfasst innen den Restaurationsbetrieb mit 38 Sitzplätzen, einen grossen Saal für 80 Personen, der sich auch für Bankette eignet, und ein Stübli mit 15 bis 20 Sitzplätzen.

Der Gastronomiebereich auf der Terrasse verfügt zudem über 80 Sitzplätze. Auch Parkplätze, eine Garage, ein Schopf und ein Velohüsli sind vorhanden. Im Kaufpreis inbegriffen sind fünf Gästezimmer für den Hotelbetrieb und die Wirtewohnung, die 2019 saniert wurde. Eine Sanierung oder Renovierung ist laut der Broschüre der Immobilia 4 AG nicht nötig: Die Liegenschaft sei «in einem ausgezeichneten Zustand».

Interessenten sollen da sein

Auf Anfrage dieser Zeitung teilt die zuständige Firma für den Verkauf mit, dass Interessenten da seien. Aber warum ist die Landgasthof Kreuz AG weiterhin für den Verkauf ausgeschrieben? Ein Gastronomiebetrieb sei nicht ganz so schnell zu verkaufen wie eine Attikawohnung, so die zuständige Firma. Trotzdem sei man zuversichtlich, einen neuen Besitzer zu finden.