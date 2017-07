Befestigt werden die verschiedenen Zelte mit eineinhalb Meter langen Verankerungen, die mit einer speziellen Maschine in den Boden gerammt werden. In Olten begrüsst das sogenannte Nostalgiezelt mit der traditionellen Front die Besucher. In der Schützi bauen die Mitarbeiter das kleinere Zirkuszelt auf, welches mit einem Durchmesser von 44 Metern noch immer eine beachtliche Grösse aufweist.

Das um zwei Meter grössere Zelt bietet Raum für eine Reihe mit 200 Sitzplätzen mehr. In Olten können somit 2084 Personen pro Aufführung das diesjährige Programm «Wooow» bestaunen. Dass dem Zirkus heuer weniger Fläche zugesprochen wird, verneint Christoph Koch, der städtische Bereichsleiter Gewerb. Insgesamt 30 000 Quadratmeter Platz braucht der Zirkus, allein 5000 davon benötigt das Zelt.

333 Vorstellungen

An 40 Orten findet dieser Auf- und Abbau statt, denn so viele Schauplätze bereist der Nationalzirkus während der diesjährigen Tournee mit insgesamt 333 Vorstellungen. Auch in diesem Jahr bietet das Programm Wunder für gross und klein. Mit den akrobatischen Darbietungen, Komikern und verschiedenen Tiernummern ist für jedermann etwas dabei. Nur die Elefanten fehlen. Bereits zum zweiten Mal treten diese Tiere nicht mehr in der Manege auf, sondern bleiben im Kinderzoo in Rapperswil.

Da der Import von asiatischen Elefanten in die Schweiz nicht mehr erlaubt ist, verzichtet der Zirkus auf die Auftritte. «Im Zoo kann der Bestand der vom Aussterben bedrohten Tiere gewährleistet werden», erläutert Feierabend. Dies habe zur Folge, dass die Familie von Franco Knie Junior, welche bislang mit den grossen Tieren aufgetreten ist, dieses Jahr auf etwas kleinere Tiere zurückgreift. Sie präsentieren heuer eine Nummer mit Geissli. Die Familie von Fredy Knie Junior tritt nach wie vor mit ihren Hengsten auf.

Internationale Künstler

Mit dabei ist auch der Streichelzoo, welcher mit Lamas, Ponys und Geissli Kinderaugen strahlen lässt. 56 Künstler aus aller Welt vervollständigen das Programm. Mit dabei sind unter anderem auch die chinesische «Xinjiang Troupe» und Clown «Housch-ma-Housch» aus der Ukraine.

Am Freitagabend, nach der letzten Vorstellung, werden die Zelte innerhalb von bloss vier Stunden wieder abgebaut und nach Zofingen, dem nächsten Spielort, transportiert. In Olten hinterlässt der Zirkus nicht nur sichtbare Spuren in Form von Einschlaglöchern im Teer oder vereinzelten Sägespänen. Sondern auch schöne Erinnerungen in den Köpfen der Besucher.