Nibelungenlied und Liebesbriefe Theaterstudio startet am 22. September in die neue Saison – unter anderem gibt’s Mike Müllers neue Komödie zu sehen Für die 32. Spielzeit hat das Theaterstudio Olten ein Programm zwischen Kabarett, Schauspiel, Satire, Komödie, Figurentheater, Erzählung und Lesung zusammengestellt.

Mike Müller steht im Theaterstudio mit seiner neuen Komödie «Klassentreffen» auf der Bühne. Das Archivbild stammt vom Stück «Erbsache». Bild: zvg/Joel Schweizer

Die Theater- und Kabarettsaison 2023/2024 beginnt im Theaterstudio Olten mit Bea von Malchus. Die Künstlerin aus Freiburg im Breisgau entführt das Publikum am 22./23. September in eine Welt voller Drachen, Zwerge und versunkener Schätze. Das Nibelungenlied ist einer der packendsten Stoffe des Mittelalters.

Eine Woche später wird ein weiterer Künstler aus dem deutschen Freiburg auftreten. Jess Jochimsen macht Inventur im Kopf und sucht nach Geschichten, die im Durcheinander der letzten Zeit untergegangen sind. Aus Magdeburg werden Ende Oktober Marion Bach, Heike Ronniger und Oliver Vogt anreisen und ihr aktuelles Kabarettstück «Mit Volldampf ins Aus» darbieten.

Im Rahmen des 7. Buchfestivals Olten zeigt das Theaterstudio einen literarischen Abend mit Liebesbriefen von Friedrich Glauser mit Graziella Rossi sowie eine vergnügliche Geschichte mit Volker Ranisch nach dem Roman von Benjamin Rakidzija.

Der Berner Schauspieler Matthias Kunz – in Olten als eine Hälfte des Duos Strohmann-Kauz bekannt – wird im Dezember sein erstes Solostück auf die Bühne bringen. Mit «Wolf» – einem kabarettistischen Solo für vier Männer und ein Tier – ist ihm ein humorvoller und zeitgeistiger Theaterabend gelungen.

Mike Müller mit neuer Komödie

Anfang Oktober wird Mike Müller seine neue Komödie «Klassentreffen» als Try-out auf der Bühne bringen. Müller ist in seiner ehemaligen Wirkungsstätte immer wieder zu sehen: So eröffnete er mit dem Stück «Erbsache – Heinzer gegen Heinzer und Heinzer» die Saison 2021/22 im Theaterstudio.

Einer der skurrilsten Kabarettisten Deutschlands ist Erwin Grosche. Der Preisträger des «Deutschen Kleinkunstpreises» blickt auf 50 Bühnenjahre zurück und packt in Olten am 17./18. November 2023 die Glanzstücke und Lieblingsszenen aus 50 Jahren Kabarett aus.

Anfang Dezember gastiert die einst schönste Frau der Welt als Puppenfigur im Theaterstudio Olten. Das Schubert Theater Wien inszeniert das Leben der Wienerin Hedwig Kiesler, die in Hollywood als Hedy Lamarr Karriere machte, als Geschichte einer leidenschaftlichen Wahrheitssuche über eine abgründige Heldin. Das Theater ist bekannt für sein Figurentheater für Erwachsene und beliebt für seine morbid-humorvollen Abende.

Ausblick auf das Programm 2024

Schon seit vielen Jahren zeigt die Magdeburger Zwickmühle jeweils im Januar ihre neuste politisch-satirische Produktion. An der Seite von Hans-Günther Pölitz wird erstmals der Magdeburger Kabarettist und Mitautor der Zwickmühle-Produktionen, Thomas Müller, auf der Bühne stehen.

Ende Januar 2024 lädt das Theaterstudio zur Premiere der neuen Produktion der Schauspielerin Nicole Knuth und des Oltner Musikers und Komponisten Roman Wyss ein. Anfang März zeigt das Schubert Theater Wien die Produktion «Die Welt ist ein Würstelstand». Manuela Linshalm präsentiert die Betrachtungen der Würstelverkäuferin Resi Resch über die Welt und die Menschen mit einer gehörigen Portion wienerischen Pragmatismus als faszinierendes, multimediales Figurentheater – inklusive eines heimlichen Superstars: der Ratte.

Im März gastiert der Wortakrobat und Objektkünstler Peter Spielbauer mit seinem neuen Programm im Theaterstudio; ebenfalls im März bringt das Duo Schertenlaib und Jegerlehner die Erfolgsproduktion «Angesagt» nochmals auf die Bühne. Sein musikalisches Stück ist gespickt mit windschiefen Dialogen über die Unzulänglichkeiten des irdischen Seins.

Weitere Vorstellungen für 2024 folgen

Weitere Gastspiele im Frühjahr 2024 sind in Planung. Das Theaterstudio Olten folgt bei der Programmgestaltung auch in der 32. Spielzeit dem bewährten Kurs und bietet dem Publikum ein breites Spektrum an Bühnenerlebnissen zwischen Kabarett, Schauspiel, Satire, Komödie, Figurentheater, Erzählung und Lesung.