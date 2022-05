Neustart Das Wandelbar Festival führt auf musikalischer Tour durch die Oltner Nacht Die «Tour du Bar» erlebt nach Corona eine Neuauflage. Ihre Markenzeichen bleiben unverändert: ein Abend, sieben Oltner Locations, sieben Schweizer Acts.

Elian Zeitel ist in Olten geboren und eröffnet das Wandelbar Festival 2022. Hanspeter Bärtschi / SZ

Das Wandelbar-Festival kann erstmals seit 2019 wieder im originalen Format stattfinden. Ein Abend, sieben Oltner Locations und sieben Schweizer Acts sind dessen unverwechselbaren Kennzeichen. Am Samstag, 28. Mai 2022 ist es so weit.

Vor drei Jahren feierte das Wandelbar Festival Olten seine Premiere. Etwa 1000 Besuchende wandelten damals von Bar zu Bar, lauschten leisen Tönen einiger Singer-Songwriter und feierten zu den Sounds mehrköpfiger Bands.

Sommerkonzerte im letzten Jahr

Nachdem die zweite Ausgabe 2020 abgesagt werden musste, boten im letzten Jahr einzelne Sommerkonzerte ein Wandelbar-Light. Nun soll mit der aktuellen Ausgabe wieder alles beim Alten sein, erzählt das Team hinter dem Festival, bestehend aus Tabea Glinz, Nadine Schärer und Finja Basan.

Das OK mit (von links) Tabea Glinz, Finja Basan und Nadine Schärer. zvg

Darunter finden sich auch auch neue Locations: Im Hammer Pub präsentiert der Singer-Songwriter Argyle Soul, Folk und Pop, in der Vario Bar spielt Elio Ricca explosive Gitarrenriffs, mitreissende Drums und trippige, melancholische Synthie-Melodien und im Terminus spielt die Schweizer Soul-Sängerin Naomi Lareine.

Um Naomi Lareine hat sich einiges getan

Letztere sollte schon vor zwei Jahren im Oltner Club, der an diesem Samstag allen Besuchenden der Wandelbar freien Eintritt gewährt, für gute Stimmung sorgen. Zwischenzeitlich war die Künstlerin in den letzten zwei Jahren unter anderem bei «Sing meinen Song» zu sehen und gewährte in einer Homestory der Schweizer Illustrierten Einblick hinter die Kulissen. Dazu gesellen sich rund 44'000 monatliche Besuchende auf der Musikplattform «Spotify».

Dass sie sich nochmals für einen Besuch in der Dreitannenstadt gewinnen liess, freut das OK umso mehr: «Naomi Lareine passt perfekt ins Terminus», sagt Nadine Schärer. Ebenfalls für diese Ausgabe wiedergewinnen liessen sich «Namaka». Das Duo wird die Kirchgasse in Elektro-Pop Klänge hüllen. Der Eintritt ist frei, Beitrag in die Kollekte Ehrensache. Die Beiträge fliessen direkt in die Finanzierung des Festivals. (otr)