Neuheit Oltner Konzerte im Graben: jetzt auch mit einem 3-Gang-Menü Die vierte Auflage hält in diesem Oltner Sommer sieben Konzerte in lauschiger Atmosphäre bereit. Am 25. Mai geht’s los.

Die Gruppe im Graben v.l.: Andreas Stettler, Nicole Trotter, Klaus Kaiser, Wolfgang Niklaus und Hans Rawyler. Zvg

Bald wieder Live-Musik im Oberen Graben: Die Gruppe im Graben (GiG) hat für sieben Konzerte zwischen Mai und September ein vielseitiges Programm zusammengestellt.

Seit 2019 kommen die Leute an diesen Ort in der Oltner Altstadt, um milde Abende in gemütlicher Gassenatmosphäre, Bands und blendende Akustik zu geniessen. Drei Jahre sind es her, seit letztmals eine «normale» Konzertsaison durchgeführt werden konnte. Was danach kam, ist bekannt.

GiG machte Kultur auch im Jahr 2020 möglich

Allerdings gehörte die GiG zu den ganz wenigen Veranstaltern, die 2020 in Olten überhaupt Kultur ermöglichten. Seit jetzt alle Einschränkungen gefallen sind, kann das Team aus dem vollen Schöpfen. Und das ohne Reservationen, Warteschlangen und Platzprobleme für die Gäste.

Neu bietet das Team vom Café Grogg auf Voranmeldung ein 3-Gang-Menü an: Um 18.30 Uhr startet der erste Gang, der zweite wird noch vor Konzertbeginn um 19.30 Uhr serviert, der dritte in der Pause. Anmeldung bis 24 Stunden vor Beginn: reservation@im-graben.ch

Den Saisonstart macht am Mittwoch, 25. Mai, am Abend vor Auffahrt, der Erlinsbacher Bluesmann Pascal Geiser. Er verpackt wunderbare Geschichten mal sanft, mal temporeich in Songs. Geiser schreibt sein Material selber; aber dann und wann finden auch Werke seiner Vorbilder B.B. King oder Buddy Guy Einzug in sein Repertoire.

The Mojo Rollers: Rock 'n' Roll vom Feinsten

Weiter gehts am Samstag, 11. Juni mit The Mojo Rollers: Drei Jungs, mit gemeinsamem Nenner Rock 'n' Roll. Die Tanzmusik der 50er- und 60er-Jahre ist viel zu gut, um sie von der Bühne zu verbannen! Dies ist die Mission von Elias von Arx, Samuel Schwalm und Shanky Wyser, alle bekannt durch verschiedene regionale und nationale Musikprojekte.

Ein paar Tage später, am Mittwoch, 15. Juni, wird ein gestandener Innerschweizer Singer/Songwriter auf der Graben-Bühne stehen: Seit Erscheinen seines ersten Albums in 2001, «Echo Park», mixt Reto Burrell aus verschiedenen Stilrichtungen wie etwa Rock, Pop, Country, Folk und Blues gekonnt seinen ganz persönlichen Americana-Cocktail.

Florian Fox noch vor der Sommerpause

Florian Fox läutet sozusagen die Sommerferien ein, wenn er am 5. Juli mit seiner charakteristischen Bass-Bariton-Stimme «The true Sound of Country Music» erklingen lässt. In den letzten Jahren war Fox regelmässig im Line-up bekannter Internationaler Country Music-Veranstaltungen.

Nach der Sommerpause stehen grössere Formationen bereit: Mundart-Pop von Jeannine Wiemann und ihrer Projektband, A-Capella-Gesang vom Oltner Mixed-up Chor und ein mexikanisches Saisonschluss-Feuerwerk mit Angel Maria Torres y sus ultimos Mamboleros. Mehr dazu später. (otr)