Neue Laichgewässer Das Geräusch der Glögglifrösche wird im Naturpark Olten SüdWest nicht verstummen Die Population an Geburtshelferkröten hat sich im Naturpark Olten SüdWest positiv entwickelt. Nun wurden drei neue Laichgewässer geschaffen. Auch die Kreuzkröte soll davon profitieren.

Gruppenbild im Naturpark Olten SüdWest (von links): Guido Lichtensteiger, Peter Flückiger, Thomas Marbet, Reto Fedeli und Sigmund Bachmann. zvg

Im Naturpark auf dem Areal Olten SüdWest hat sich die Population der Geburtshelferkröten, auch bekannt unter dem Begriff Glögglifrosch, in den letzten Jahren sehr positiv entwickelt. Ihr flötendes «Üh üh üh» wird also nicht verstummen. Und dies obwohl die Zahl der Laichgewässer, in denen die Wasserhaltung dank Folienabdichtung gesichert ist, bisher auf deren vier beschränkt ist.

Eine Geburtshelferkröte (Archivbild). Marianne Rutishauser

In den letzten Monaten hat die Stiftung Naturpark Olten SüdWest daher drei zusätzliche Weiher zur Förderung insbesondere der Geburtshelferkröte und der Kreuzkröte erstellt.

Eine Kreuzkröte (Archivbild). Josef Fischer

Die mit Kautschukfolie abgedichteten, mit Kies überschütteten und mit einem Lattenzaun geschützten Gewässer wurden in Anwesenheit des Stiftungsrats Naturpark Olten SüdWest, des fachlichen Beirats, des Grundeigentümers Sigmund Bachmann und einer Delegation des Stadtrats den Unterstützern des Vorhabens vorgestellt. Diese waren vertreten durch Peter Flückiger, Präsident der Albert Grütter-Schlatter Stiftung, sowie Reto Fedeli und Guido Lichtensteiger vom Alpiq Oeko Fonds .

Rund 80'000 Franken beigesteuert

Zusammen haben die beiden Organisationen rund 80’000 Franken an das Projekt beigesteuert, wofür ihnen Stadtpräsident Thomas Marbet den Dank der Behörden der Stadt Olten überbrachte. Er gab zudem bekannt, der Stiftungsrat habe beantragt, die Amphibiengewässer in Olten SüdWest im «Bundesinventar der Amphibienlaichgebiete von nationaler Bedeutung» aufnehmen zu lassen.

Im kommenden Sommer sollen Führungen zu den neuen Laichgewässern angeboten werden. (otr)