Neubau geplant Für 46 Millionen Franken: Die SBB erweitert das Werk Olten Auf dem Areal des Werks Olten soll eine neue Halle der Bundesbahnen entstehen, in der künftig Wagenkasten bearbeiten werden können. Kostenpunkt: 46 Millionen Franken.

So soll die neue Halle in Olten aussehen. Visualisierung: SBB

Der Neubau mit den damit verbundenen Kapazitätserweiterungen sei zentral, um das Werk Olten auf die künftigen Anforderungen und den zu erwartenden Anstieg der Instandhaltungsarbeiten auszurichten, heisst es in einer Mitteilung der SBB. Für den Neubau spreche auch, dass für viele Instandhaltungsgleise die Betriebsbewilligung ausläuft und die «Sandstrahlanlage ihr Lebensende erreicht hat».

Die neue Halle beinhaltet gemäss Mitteilung auf rund 6500 Quadratmetern sechs zusätzliche Plätze zur Bearbeitung von Wagenkasten. Sie soll bei der bestehenden Wagenhalle Nord (Tannwald) in Richtung Osten angebaut werden.

SBB Industriequartier Werk Tannwald am Oltner Bahnhof. Bruno Kissling

Am Donnerstagmorgen erfolgte der symbolische Spatenstich im Beisein des Oltner Stadtpräsidenten Thomas Marbet. Die neue Halle soll plangemäss im Laufe des Jahres 2025 in Betrieb gehen, heisst es in der SBB-Mitteilung. Die SBB investiere rund 46 Millionen Franken. Die Baubewilligung wurde am 31. August 2023 durch das Bundesamt für Verkehr erteilt. (fan)